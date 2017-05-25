Dün İstanbul Taksim’de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına protokol üyeleri ile Malatya’dan ve İstanbul’dan gazeteciler ve festival organize ekibi katıldı.

Tanıtım toplantısında ilk konuşmayı Malatya Valisi Mustafa Toprak yaptı. Vali Toprak, Malatya ve ülkenin kadim kültürüne değinerek, “Önemli olacak bir faaliyete dünya ihtişamı ile önemli olan bir ilde İstanbul’da açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Önemli sinema organizasyonları arasında yerini almış olan ve bu yıl 7’incisini düzenleyeceği Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Türk ve Dünya sinemalarına yeni ufuklar açmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL HAYAT, SANATTAN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Toplumsal hayatın sinemadan bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen Vali Toprak, “Bu yıl yaptığımız yeniliklerle sinemaseverlerini buluşturacağımız MUFF ile Türk sinemasına daha derinlikli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Festival daha önce yaptığı bu tür etkinlikleri teknik ve geleneksel olarak arttıracak olup bu yeniliklerle adından daha da söz ettirecektir. Ayrıca 15 Temmuz ihanetine vurgu yapılacak bir belgesel yapımı da Festivalde yer alacak. Festivalimiz; sinema ve şehri odak alan sempozyumlar, sinemanın her alanda yaşatılması anlamında Belki Köye Bir Film Gelir Projesi, Uluslararası Kısa Film Yarışması Bölümü ve diğer etkinlerle sinemaseverlerle buluşacak. Toplumsal hayatın sanattan bağımsız düşünülmeyeceğini asla hatırdan çıkarmamızın gerekiyor. Sanata sanatçıya ve geleceğimizin aydınlık yüzlerine, gençlerimizin sanat eğitimlerine gereken önemin verilmesi çağdaş bir toplum olmanın ön şartlarındandır. Aziz Atatürk’ün ‘Sanatsız Kalmış Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir’ sözü muassır medeniyet hedefine giden yolda bizlere daima ışık tutmuştur” dedi.

SİNEMAYA KATKI SUNACAĞIZ

Programda bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Festivallerin sinema sektörü için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Ahmet Çakır, “7 yıldır düzenlenen ve bu yıl Belediyemizin üstlendiği Film Festivalinin Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ülkemize ve dünyaya tanıtma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini tecrübe ettik. Malatya Uluslararası Film Festivali'ni bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmenin heyecanını yaşıyoruz. Aynı şekilde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülkemiz ve dünyanın farklı coğrafyalarından katılacak çok sayıda sinemaseveri şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Festivalimizi bu yıl Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9- 16 Kasımda gerçekleştireceğiz. Önceki yıllardan aktarılan güzelliklerin yanı sıra bu yıldan itibaren başlayacak çeşitli yeniliklerle festivalimizin yoluna yenilenerek güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türk sinemasına daha derinlikli ve kalıcı katkılar yapma hedefini gütmeye devam ederken özellikle sinemacıları genç cesaretlendirecek desteklerin de yer aldığı bazı yeniliklerle ulusal sinemamıza katkılar sunmak için çabalayacağız” diye konuştu.

ONUR ÖDÜLLERİ

Çakır, “Bu yıl üç değerli sinemacımıza Onur Ödüllerini takdim edeceğiz. Onur ödüllerimiz; usta oyuncumuz Halil Ergün, sesiyle filmlerimize hayat veren Belkıs Özener ve duruşu ve filmleriyle sinemamızda ayrı bir yere sahip yönetmenimiz Mesut Uçakan'a takdim edilecektir” sözlerini kaydetti.

FİLM FESTİVALLERİ ÖNEMLİ MİSYON ÜSTLENİYOR

Toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu kısa birer konuşma yaptı. Ardından söz alan Festival Direktörü Suat Köçer, “Ben çok önemli bir yükü devraldım ekip arkadaşlarımla birlikte. Bizden önce bu festivale emek vermiş herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Aşağı-yukarı 15 yılımız sinema sektörüne emek vererek geçti. Sinemacılar bir takım problemlerle karşı karşıyalar. Bu anlamda film festivalleri, bu sorunların çözümü noktasında çok ciddi bir misyon üstleniyorlar. Bu festivaller, sinemamıza can damarı olarak kan veriyor. Dolayısıyla Malatya Film Festivali çok önemli. 6 yıldır bu misyonu yerine getiriyor. Bizim de amacımız bunu devam ettirmek” dedi.

JÜRİ BAŞKANI HÜLYA KOÇYİĞİT

Festival ekibi hakkında bilgiler veren Köçer, “Festivalimizin bu yılki direktörü sinema yazarı Alin Taşçıyan olacak. Festivalimizin genel koordinatörlüğünü Mustafa Gürbüz üstleniyor. Festivalde onur ödüllerimizi takdim edeceğiz. Jüri başkanlığı ile ilgili bir küçük açıklama yapmam gerekiyor. Sinemamızın çok değerli oyuncusu Hülya Koçyiğit bizim ulusal jüri başkanımız olacak. Hülya hanım kısa bir mesaj gönderdi bize, onu da sizinle paylaşayım: ‘Bu sene 7.’si gerçekleştirilecek olan ve Ulusal Jüri Başkanlığını üstlendiğim Malatya Film Festivali’nin bugün düzenlenen basın toplantısına sağlık sorunlarım nedeniyle katılamıyorum. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Sanatsever, sinemasever herkesi selamlıyorum’” ifadelerinde bulundu.

AZERBAYCAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN VERECEĞİZ

Filmlere yapım desteği vereceklerini ve eylül-ekim aylarında önemli iki çalışma gerçekleştireceklerini de söyleyen Köçer, “Malatya Film Festivali olarak özelikle yurt içi ve yurt dışından bazı önemli yönetmenlere, gerek usta gerekse genç kuşak yönetmenlere çeşitli konularda, çeşitli başlıklarla belgeseller çektirmeyi düşünüyoruz. Bir anlamada belgesel yapım desteği olarak adlandırılabilinir. Ülkemiz bir darbe girişimini atlattı ve bu vesile ile 15 Temmuz belgeseli çektirme kararı aldık. Buradaki temel noktadan biri d,e 15 Temmuz’un yurt dışından nasıl algılandığı ve nasıl görüldüğüne dair sorunun cevabını Azerbaycan örneği üzerinden aramak istedik. Azerbaycan’ın ödüllü yönetmenlerinden Ercin Uysaloğlu’nun çekeceği belgeseli ekim ayında Malatya’da yapacağız. Bununla ilgili olarak benim çok etkilendiğim bir şey var; Bakü’deyken, henüz yeni olmuştu bu darbe girişimi. Oradaki insanlarla konuştum, hepsi çok üzgün ve şaşkındılar ve sabaha kadar kafe ve sokaklarda televizyon başında ne olacak diye beklediklerini söylediler. Hepsinin ortak noktası şuydu, ‘Türkiye düşerse hepimiz düşeriz.’ ‘Türkiye’ye bir şey olursa, hepimiz mahf oluruz.’ Dolaysıyla Azerbaycan ile bağlarımız nedeniyle Azerbaycan’da yaşanan duygu ve düşünceleri bir belgesel ile duyurmak istedik. Malatyalılar festivalden mutlular. En büyük arzuları da mümkün mertebe katılabilmeleri için olanakların çoğaltılması gerektiği. Bununla ilgi bizim projeler içinde yer alan bilgiyi paylaşmak istiyorum; Malatya’da belirlediğimiz bir köye festivalden seçtiğimiz bir filmi oraya götüreceğiz ve orada söyleyişi yapacağız. Bu yılki Film Festivalinde Büyükşehir Belediyesi ile güzel projelere imza atacağız. Uzun metraj ile ilgili olarak bu yıl ödüller noktasında bazı değişiklere gittik. Değişiklikle ilgili detayları paylaşamayacağım. İleriki günlerde bunun gerekçesini kamuoyuna paylaşacağız” sözlerine yer verdi.

















TÜRKAN YILDIZ