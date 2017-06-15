İstişare toplantısında ilk olarak konuşan Festival İcra Kurulu Başkanı Ertan Mumcu, “Film festivali ekibimiz Malatya’da bulunuyor. Sayın Valimiz Mustafa Toprak ile bir toplantı yaptık. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Her şey yolunda ve gayet güzel gidiyor. Umduğumuz gibi seyir alıyor. Zamanı iyi kullanıyoruz ve vaktimiz var. Şu andan itibaren 15 Eylül’e kadar olan müracaatları almaya başladık. Konsepti daha önce konuştu, içerikler tamam. Onur ödüllerimiz ve jürilerimiz belli. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir belgeselimiz söz konusuydu. Onun çekimleri başladı. Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elchin Musaoğlu çekimleri yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nı çağırabiliriz. Gala olabilir denildi. 15 Temmuz çekimlerini yapan yönetmenimiz Elchin Musaoğlu, aynı zamanda bu çalışmadan Azerbaycan Devlet Başkanı’na da bilgileri vermiş. Öyle bir gelişme daha oldu. TRT ile olumlu görüşmeler söz konusu. Şu anda ekstradan festivalimize katılıp, ilimizi ve festivalimizi renklendirecek isimlerle alakalı görüşmeler devam ediyor. 7’incisini düzenleyeceğimiz bu festivalle ilgili yerel medyamızın da desteklerini bekliyoruz. Görüşleri bizler için önemli” dedi.

FESTİVALİN SPONSORLARI NEREDEYSE TAMAM

Festivalin sponsorluk işlerini emin ellere teslim ettiklerini dile getiren Mumcu, “7’incisini düzenleyeceğimiz festivalimizdeki çalışmalarımız 4’üncü ayına girdi. Yenilikler, türler, konsept ve içeriğinin sunulduğu bir toplantı yapılmıştı. Bu festival Malatya’nın festivali. O açıdan Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi de bizlere maddi olarak destek verip, sponsor olacaklar. Onun da sözünü aldık. Protokol yakın bir zamanda imzalanacak. Sponsorluk işleri ve faaliyetlerini yürütmek üzere Ahu Hanım’a teslim edildi. Antalya Film Festivali gibi önemli bir festivalin sponsorluk işlerini yürüten bir arkadaşımız. Tamamen Malatya Film Festivali’ne odaklı. Kendisiyle; Büyükşehir Belediyesi ve Malatya ilinin hassasiyetlerini belirterek, nasıl bir sponsorluk yolu takip edeceğini, hangi kurumlarla temas sağlayacağına dair güzel bir toplantı gerçekleştirdik. En azından sponsorluk işlerini ilgili bir arkadaşımıza emanet etmiş olduk. Kurumlar sponsorluk başvuruları da yapıldı. Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtım Fonu ve Kalkınma Bakanlığı’na resmi müracaatlarımızı gerçekleştirdik. Kültür ve sanata dair çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Anadolu’da Malatya Film Festivali Antalya ve Adana gibi niteliği ile niceliği itibariyle yavaş yavaş kendinden söz ettiren bir festival kimliğine bürünmek üzere. Burada hepimizin ve sizlerin katkısı çok önemli” diye konuştu.

JÜRİ BAŞKANI HÜLYA KOÇYİĞİT

Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit’in sağlık durumu ile ilgili de bir değerlendirme yapan Mumcu, “Hülya Koçyiğit, bizim jüri başkanımız. Türkiye’ye de dönmek üzere. Bundan çok mutluluk ve onur duyduğunu, hastalığına bunun bir moral ve motivasyon olduğunu eşi tarafından Suat Köçer’e iletildi. Hülya Hanım bizim jüri başkanımız ve böyle de devam edecek” şeklinde konuştu.

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN CAN DAMARI

Festival İcra Kurulu Başkanı Ertan Mumcu’nun ardından söz alan Festival Direktörü Suat Köçer ise “Böyle bir festivalin başında bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Festivaller sinema için önemli bir mecra. Sinema sektörünün can damarı. İletişim ve buluşma ağının meydanı bu festivallerdir. Bir festivalin 7’inci kez yapılıyor olması, sinemacılar açısından oldukça önemli. Çünkü bir festivalin yükü, olağanüstü bir güç istiyor. Bu anlamda Malatya Film Festivali, önemli bir yol kat etti. Bundan sonra da devam etmesini dilerim. Malatya Film Festivali’nin genelde ülkenin, yerelde de Malatya’nın tarihine, kültürel ve geleneksel yapısına öncelik veren bir sinema ortamı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim dünya ölçeğinde iyi işler yapabilmemiz ve kendimizi evrensel ölçülerde iyi bir yere oturtmamız yolu kendi yerli değerlerimizden beslenmekten geçtiğini düşünüyorum. Yerel değerleri sahiplenmek bizi dünyada pek çok kültürlerden anlayışlardan ve eğilimlerden farklı bir noktaya taşıyabilir. Malatya Film Festivali’ni bu yıldan itibaren Malatya’nın kimliğine daha uygun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Festivaller çok renklilik ve sesliliğin de ortamlarıdır. Bunu da koruyarak gerçekleştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

TRT’NİN SAHİPLENDİĞİ YAPIM DESTEĞİ

Malatya Film Festivali kapsamında verilecek 2 ayrı desteği detaylarıyla anlatan Köçer, “3,5 aylık gibi bir süreci geride bıraktık. Bugüne kadar pek çok aşamasını netleştirdik. Henüz atmadığımız bir takım adımlar var. Kendi takvimi içerinde atılacak adımlar bunlar. Ama kısa zaman içerisinde, epey iş yapıldığını düşünüyoruz. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Bu sene biliyorsunuz; ilk kez bir yapım desteği vermeye başlıyoruz. İki başlı bir destek olacak. Bunlardan bir tanesi ‘Ertem Eğilmez Aile Filmleri Desteği’ idi. 100 bin liralık bir destek verilecek. Diğer bir desteği ise TRT sahiplendi. O TRT’nin sahiplendiği yapım desteği, bağımsız filmler için olacak. Herhangi bir konu sınırlandırması yok. Onun şartları ve miktarı ile ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Her iki destek kapsamında filmlerin bir kısmının Malatya’da çekilmesi gibi bir zorunluluğu var. Tabi bu yolla Malatya’nın tanıtımını da sağlamak ve buna katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BU BİR RÜYA DEĞİL

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde festivalin yürütülmesine dair bir birim açıldığını vurgulayan Köçer, “Belediye bir birim kuruldu. Festival süreci ve anında Malatya’yı hem yurtiçinde hem de yurtdışında nasıl daha iyi tanıtabiliriz? Bunun meselesini güdüyoruz. Bununla beraber İstanbul’da bir araya geldiğimizde medya mensuplarımız yakındılar ve festivalin gerçek anlamda içerisinde olmak istediklerini söylediler. Bizlerde seve seve bunu kabul ettik. Malatya’nın ziyadesiyle zengin bir tarihi ve kültürü var. Malatya’nın Türkiye’de ve dünyada tanınmasını istiyoruz. Cannes Film Festivali, bunun en önemli örneğidir. Hatta Malatya bir merkez haline bile gelebilir. Bu bir rüya değil. Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını festival için seferber etti. İnşallah onların da önderliğinde, bu festival Malatya’nın kendi yerel kodlarını taşıyan, seçkilerinde ve programlarında bunu taşıyan bir festival olarak hak ettiği noktaya ulaşacaktır” dedi.

















MUTLU SARIGÜL