Malatya merkez ilçelerinde yoğun mesai harcayarak Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla içme suyu altyapısını tamamen yenilediklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Hamidiye - Mollakasım mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde 15,2 kilometrelik altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda 7 kilometrelik altyapının inşasını tamamladık. Çalışmalarımız tamamlandığında 15,2 kilometre altyapı,1300 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre odası çalışması yapmış olacağız” dedi.

MALATYA GENELİNDE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Amacımız Malatya’nın tamamının altyapısını güçlendirmek. Suyumuzun kontrolünü sağlayarak kayıp-kaçak su kullanımını en aza indirmek. Yaptığımız yatırımlarda Malatya’nın altyapı ağını sağlamlaştırarak gelecek nesillere modern ve sağlam altyapılı bir Malatya bırakmayı hedefliyoruz. Hamidiye - Mollakasım mahallelerinde ve Malatya genelinde yatırımlarımız devam ediyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ