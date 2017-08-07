Festivale Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, kapanan beldelere, köylere hizmetin en iyisini sunmak için çaba gösterdiklerini, altyapı, içme suyu ve kanalizasyon konularında sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’ne sorunların çözümü için defalarca görüşmeler yaptıklarını belirten Millioğulları, ancak çözüm noktasında ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Kardeş belediyecilik projesinde en fazla katkı alan belediyelerden birinin Hekimhan olduğunu belirten Başkan Millioğulları, projenin mimarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya teşekkür etti.

GİRMANA KANYONU’NDAN, YAMA DAĞI’NA

Hekimhan’ın hem Malatya’nın hem Türkiye’nin gözdesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Hekimhan, Türkiye’nin en güzel cevizlerinin üretildiği, yer altı kaynaklarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren ilçemiz. Hekimhan’ın her bölgesinde ayrı güzellikler var. Girmana Kanyonu’ndan, Yama Dağlarına, inanç turizminden, doğal güzelliklerine Hekimhan Türkiye için çok önemli bir yerleşim yeri” dedi.

TÜRKİYE’YE, ORTADAOĞU’YA ÖRNEK OLMALI

“Hekimhan’ı Hekimhan yapan değerler var. O değerler tüm Türkiye’ye, Ortadoğu’ya örnek olması gerekiyor” diyen Ağbaba, “Birlik, kardeşlik, hoşgörü; Hekimhan’ı var eden değerler. Hekimhan’da ayrım yok. Güzelyurt’tan Girmana’ya, Hasançelebi’den Kocaözü’ne kardeşlik var. Ortadoğu’da kan ve gözyaşı sel olup akıyor. Müslüman’ın Müslüman’ı öldürdüğünü görünce, dünyanın en kanlı örgütleri katliamlar yapınca, hem Türkiye’nin hem Hekimhan’ın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Hekimhan’da Alevi neyse Sünni odur, Kürt neyse Türk odur. Türkiye her türlü kışkırtmaya rağmen Ortadoğu olmadı. Bunun sebebi, bu toprakları barışın hoşgörünün başkenti yapan, Hacıbektaş’lar, Pir Sultan’lar, Mevlana’lar, Yunus Emre’ler, Ahmet Yesevi’ler; onlar barış, kardeşlik tohumu ektiler. Hekimhanlılar o tohumları sulamaya devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

MECZUBUN BİRİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bizi Suriye, İran, Libya yapmayan bir başka özelliğimiz bizim yönetim şeklimiz. Cumhuriyetimiz, laikliğimiz, demokrasimiz. Bugün Türkiye’de hala mezhebinden, etnik kimliğinden dolayı katledilmiyorsa bunu laik cumhuriyete borçluyuz. Bunu bu toprakların yetiştirdiği en büyük değer, en büyük devrimci Mustafa Kemal’e borçluyuz. Meczubun biri ‘yeni devlet kuruluyor’ demiş. Bir devletin kurulması için bir devletin yıkılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti yedi düvele karşı, emperyalizme karşı mücadeleyle kuruldu. Birileri mandayı savunurken, kurtuluş savaşıyla şehitler verilerek kuruldu bu ülke. Türkiye senin gibilerin söylemiyle yıkılacak bir ülke değil. Bizim bir tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti. Bir tek kurucu liderimiz var; Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye’nin organize bir kötülükle, organize bir hareketle karşı karşıya olduğunu belirten Ağbaba, “Birileri ülkemizin değerlerini tartışmaya açıyor. Urfa’da Atatürk büstüne saldırıyorlar. Eğitim sistemini değiştiriyorlar. Eğitimi tarikatlara vermeye çalışıyorlar. Karaman’ı, Aladağ’ı hatırlayın. Çocuklarımızın geleceği tarikatlara teslim edilmeye çalışılıyor. Afganistan’a, Pakistan’a, Suudi Arabistan’a bakın. Bir tarafta cihat konulup Atatürk çıkarılıyor. Atatürk’ün ismi silmeye çalışılıyor. 15 Temmuz Darbe girişimini yaşadı bu ülke. FETÖ devlete sızdı diyorlar. Sızma değil, devlet teslim edildi. Bir ülkenin askeri kendi meclisini bombalıyorsa, vatandaşını kurşunluyorsa düşünmek lazım. Kimse kusura bakmasın, liyakatın olmadığı bir ülke yönetilmez. Şimdi de FETÖ’yü temizleyip, başka tarikatlara, cemaatlere kucak açıyorlar” dedi.

HEKİMHAN SAHİPSİZ DEĞİL

Veli Ağbaba, “Hekimhan bizim için önemli. Desteğimizi esirgemiyoruz.2 yıldır Hekimhan’ın ana caddesi bitirilemedi. Kısa süre içinde bitirilmezse, tozdan topraktan kurtulmazsa, gideceğiz Ankara’da, İstanbul’da para bulup, kendi cebimizden para verip Hekimhan’ın yollarını kendimiz yapacağız. Hekimhanlıları, Hekimhan’ın esnafını 2 yıldan beri toza toprağa, çamuru reva görenlere sesleniyoruz. Hekimhan sahipsiz değil. Hekimhan’ın sahibi Türkiye. Yollar sonbahara kadar bitirilmezse biz kendimiz yapacağız” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ