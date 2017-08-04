FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin pili olarak bilinen Parkinson ameliyatı ile ilgili bilgi verdi. Ellerde titreme, beden hareketlerinde yavaşlama ve katılık ile kendini belli eden Parkinson hastalarında beyin pili ameliyatının oldukça etkili ve güvenilir olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Sait Öztürk, ameliyatının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece hastanelerinde yapıldığını kaydetti.

Ülke genelinde Parkinson hastalarına yönelik ameliyat işlemlerinin geçmiş yıllarda sadece büyük illerde yapıldığını hatırlatan Öztürk, "Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol’un destekleriyle yüksek teknolojik altyapısı kurulan hastanemizde 2016 yılı itibariyle bu ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Elazığ başta olmak üzere Malatya, Bingöl, Tunceli ve Muş gibi çevre illerden gelen hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Şu ana kadar 7 hastamıza uyguladık. Yüksek başarı oranı sağladık. Beyin pili ameliyatına uygun görülen parkinson hastalarından herhangi bir ek ücret alınmamaktadır” dedi.

İHA