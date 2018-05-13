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7 bin 325 öğrenci kep attı

Malatya İnönü Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreninde 7 bin 325 öğrenci hep birlikte kep fırlattı. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı. 

7 bin 325 öğrenci kep attı

Malatya İnönü Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreninde 7 bin 325 öğrenci hep birlikte kep fırlattı. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı. 

13 Mayıs 2018 Pazar 11:06
7 bin 325 öğrenci kep attı

Yeni Malatya Stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenine Bakan Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Vekili Regaip Ahmet Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile davetliler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldılar. 
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında üniversitenin 43. akademik yılını geride bıraktığını belirterek “Bugün 7 bin 325 öğrencimizin mezuniyet sevincini paylaşıyoruz. İnönü Üniversitesi, 43 yıllık akademik idari ve eğitim birikimiyle 2 büyük kampüsü ve 8 MYO yerleşkesinde yaklaşık 50 bin gencimize eğitim veren köklü bir üniversitedir. Bugüne kadar 110 bin 918 mezun vermiş, yeni mezunlarımızla bu sayı 120 bine yaklaşmıştır. Üniversitemiz bugünlerde bölünerek ikinci bir üniversiteyi bünyesinde çıkartmıştır. Yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Yeni üniversitenin kurulmasında ve gelişmesi süreçlerinde en güçlü desteği veriyoruz, sürekli vereceğiz.” şeklinde konuştu. 
Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise üniversiteden mezun olan gençlerin yeni bir hayata başlayacaklarını ifade ederek “Gençlerimize bu hayatta yeni iş imkanları bulabilmek, işlerini ve aşlarını büyütebilmek için hükümet olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da insanımızın refah düzeyini arttırmaya, gençlere iş bulmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

2017 yılında Türkiye’yi 7,4 oranında büyüttüklerini belirten Tüfenkci, büyüme oranlarının 2018’de de devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin her yıl yüzde 6 büyümek zorunda olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Her yıl 1 milyon insanımıza da iş ve aş bulmak zorundayız. Onun için biz gençlerimize, yarınlarımıza umutla bakmak istiyoruz. Gençlerimizi seveceği, inanacağı alanlarda desteklemek istiyoruz. Onun için genç girişimci desteklerimizle, burslarımız, yurtlarımızla biz gençlerimizin hep yanında olduk” şeklinde konuştu.
Malatya’nın ikinci bir üniversite açılacağına da değinen Tüfenkci, “Bu toprakların değeri olan rahmetli İnönü’nün adına yakışır bir üniversite ile gerçekten gurur duyarken, şimdide bu toprakların yetiştirmiş olduğu Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal’ın adına da bir ikinci üniversiteyi Malatya’ya kazandırdık. İnşallah onlarında mezuniyetlerini göreceğiz. Onunda öğrencileri iyi yetişmiş olarak Malatya’dan ayrılacaklar. İkinci üniversitenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından 2017-2018 Akademik yılını başarıyla bitiren öğrencilere diploma ve plaketleri verildi. Törende ayrıca çeşitli sportif branşlarda başarı gösteren öğrencilere de ödülleri ve plaketleri takdim edildi. 
Mezuniyet töreninde daha sonra geri sayım yapılması ile birlikte mezun olan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlattı. Yağmurlu havaya rağmen stadı dolduran öğrenci ve velileri daha sonra Eymen ve Orçun Akgün konseri ile eğlendi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiMezuniyetBülent TüfenkciMalatyaAhmet KızılayHacı Uğur Polat
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