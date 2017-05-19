Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan başkanlığında, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır” programı kapsamında Malatya ziyaret edildi. Ziyaret esnasında SGK İl Müdürlüğünde yaptığı basın toplantısıyla önemli açıklamalarda bulunan Ceylan, 3 ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun Çalışma Hayatında Milli Seferberlik ilan ettiğini hatırlattı.

ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Milli seferlik ilanı kapsamında 81 ili 2 defa dolaştıklarını dile getiren Ceylan, “6 Ocak 2017 tarihinden, 10 Nisan 2017 tarihine kadar yaklaşık 3 aylık süre içerisinde Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri bu saymış olduğumuz çalışma hayatındaki paydaşlarla birlikte olması açısından gerek Bakanlığımızın istihdam teşvikleri gerek sigorta teşvikleri gerekse Hükümetimizin istihdam teşviklerini anlatmak üzere 81 ili iki defa dolaşmış olduk. Bu gezilerimizde Bakanlığımızın il yöneticileri özellikle ticaret ve sanayi odaları yönetimleri, Organize Sanayi Bölgesi, esnaf ve sanatkarlarımız ve bunları temsilen oda temsilcileri bir taraftan işçilerimizi temsilen sendikaların yöneticileri iş yerlerini ziyaret etmek suretiyle, fabrika ziyaretleri çerçevesinde çalışma hayatındaki Bakanlığımızın ve Hükümetimizin yatırım, istihdam teşvikleri birlikte paylaşılmış ve değerlendirilmiş oldu. Bu çerçevede aynı zamanda gerek Sosyal Güvelik Kurumu il müdürlerimiz 81 ilde ve İŞKUR müdürlerimiz ev, iş ve esnaf ziyaretleri yapmak suretiyle çalışma hayatındaki problemlerin tespiti amacıyla çok önemli değerlendirmeler yaptı” şeklinde konuştu.

GEREKLİ ÇABA ORTAYA KONACAK

2 milyon istihdam hedefinden bir milyon 200 bin kişi istihdam ettiklerini açıklayan Ceylan, “Nihayetinde alandan alınan bilgiler çerçevesinde bakanlığımız yeni teşvikler ve istihdam alanları ortaya koydu. Bu manada Bakanlığımızın 2017 yılında ilave 2 milyon istihdam hedefinin, şu an itibariyle 1 milyon 200 bin kişiyi istihdam etme suretiyle çok önemli bir kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye kalan yaklaşık 7 aylık süre içerisinde de 800 bin kişiye istihdam sağlamak suretiyle de Sayın Bakanımızın hedefi olan 2 milyon ilave istihdama ulaşma yönünde gerekli çaba ortaya konacaktır. 81 ili 2 defa çalışma hayatındaki paydaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bu sefer daha önceki ziyaretlerimizin sonuçlarını, alandaki bunun karşılığını hali hazırda çalışma hayatındaki problemlerini değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR RAKAM

İstihdam için işverenlere teşekkür eden Ceylan, “Bir taraftan artı istihdam projesi kapsamında Bakanlığımız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tamamını hem işveren primlerini hem işçi tarafından ödenmesi gereken primlerle bütün vergilerin devlet tarafından karşılanacağı artı istihdam projesi başlatılmıştı. İşte Malatya’ya bakıldığında 775 liranın tamamını devlet tarafından karşılandığı ve sadece işverenlerimizin bin 404 TL asgari ücret miktarını ödeyeceği görülüyor. İstihdam teşvik projemiz kapsamında da Malatya’da bu yıl içerisinde 15 Mayıs 2017 tarihine kadar 7 bin 253 kişinin istihdam edilmiş olduğu ortaya çıkıyor. İşverenlerimize teşekkür ediyorum. 14 bin civarında yaklaşık 4,5-5 aylık zaman içerisinde Malatya’da teşvikler kapsamında yeni istihdamın ortaya konulduğu tespit edilmiş oluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Geriye kalan 7 aylık süre içerisinde de bu rakamın 2’ye, 3’e, 5’e katlanacağı ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir problemle de karşı karşıyayız. İŞKUR İl Müdürlüğümüzün verilerine göre işverenlerimizin, yaklaşık 8 bin 500 civarında açık iş pozisyonuna işçi istihdam edemedikleri ortaya çıkıyor. Bu, Türkiye’deki meslek edindirme programlarının yeniden gözden geçirilmesi anlamını taşıyor” şeklinde konuştu.

BİRTAKIM SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA KALINABİLİYOR

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitelikli işgücünün karşılanması amacıyla İŞKUR İl Müdürümüz tarafından Organize Sanayi bölgeleri, Sayın Valimizin önderliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve mesleki teknik eğitimle ilgili görevli ve sorumlu arkadaşlarımızla birlikte Malatya’da bulunan yaklaşık 8 bin 500 civarında mesleki bilgi ve beceriyi gerektiren açık iş pozisyonlarında nitelikli işgücünü oluşturması açısından meslek edindirme programlarının hızla, en kısa süre içerisinde başlatıp sanayicimizin ihtiyacı olan işgücünün sağlanması konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyim. Malatya ziyaretimizin amacı bir taraftan Sayın Bakanımızın öngörmüş olduğu 2017 yılı içerisinde hedef koyduğu ilave 2 milyon istihdamın, değerlendirilmesi ve bu seneki Mayıs ayından Eylül ayına kadarki temamız inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en üst seviyeye çıkartılması. Bu manada sivil toplum kuruluşlarımız da, işverenlerimizi de, çalışanlarımız da, çalışanlarımızı temsil eden sendikal kuruluşlarımızın ve eğitim süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği temalarının ön plana çıkartılması. Amacımız ilk etapta inşaat sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından hedef sıfır. İnşaat sektörü gibi iş kazalarının en fazla olma ihtimalinin olduğu bir ortamda en küçük bir hata, ihmal telafisi mümkün olmayan birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalmamızı ortaya çıkartabiliyor.”







MUTLU SARIGÜL