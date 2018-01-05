Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Burada yapılan bu yargılamalar inşallah 251 şehidimizin kanını yerde bırakmamak adına, adaletin tesisi adına çok önemli. Biz teşkilat olarak bütün ana kademelerimiz ile birlikte takip edeceğiz bu davayı” şeklinde konuştu.

“BU TOPRAKLAR KAHRAMANLARIN OLDUĞU TOPRAKLAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı RavzaKavakcı Kan ise, FETÖ darbe girişiminin yaşama hakkına yönelik bir işgal girişimi olduğunu belirterek, “Sadece Türkiye'de yaşayan insanlara değil, Türkiye'ye umut bağlamış ülkelere ve oralarda yaşayan mazlum insanların hayat haklarına yapılan bir darbe girişimidir. Bu noktada duruşmaları takip etmek bizim için çok önemli. Malatya'daki dava da önemli, burada 6'sı general, 76 sanık yargılanıyor. Eğer Malatya halkı engellememiş olmasaydı, onlar da bu darbe girişiminin çok daha kötü sonuçlanmasına sebebiyet verebilirdi” ifadelerini kullandı.