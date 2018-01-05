05 Ocak 2018 Cuma

“6'sı general, 76 sanık yargılanıyor”

15 Temmuz hain darbe girişimi davasını takip etmek için Malatya’ya gelen İnsan Haklarından Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı RavzaKavakcı Kan, “Malatya'daki dava da önemli, burada 6'sı general, 76 sanık yargılanıyor”dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:10
“6'sı general, 76 sanık yargılanıyor”

  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Burada yapılan bu yargılamalar inşallah 251 şehidimizin kanını yerde bırakmamak adına, adaletin tesisi adına çok önemli. Biz teşkilat olarak bütün ana kademelerimiz ile birlikte takip edeceğiz bu davayı” şeklinde konuştu.

“BU TOPRAKLAR KAHRAMANLARIN OLDUĞU TOPRAKLAR”
  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı RavzaKavakcı Kan ise, FETÖ darbe girişiminin yaşama hakkına yönelik bir işgal girişimi olduğunu belirterek, “Sadece Türkiye'de yaşayan insanlara değil, Türkiye'ye umut bağlamış ülkelere ve oralarda yaşayan mazlum insanların hayat haklarına yapılan bir darbe girişimidir. Bu noktada duruşmaları takip etmek bizim için çok önemli. Malatya'daki dava da önemli, burada 6'sı general, 76 sanık yargılanıyor. Eğer Malatya halkı engellememiş olmasaydı, onlar da bu darbe girişiminin çok daha kötü sonuçlanmasına sebebiyet verebilirdi” ifadelerini kullandı.

Kentte temaslarda da bulunduklarına işaret eden Kavakcı, “28 Şubat sürecinde kentte mağduriyet yaşayan kişileri de ziyaret ettik. Malatya halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu topraklarda önemli insanlar, siyaset, bilim insanları yetişmiş. Bu topraklar kahramanların olduğu topraklar bunu biliyoruz” diye konuştu. 
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı

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