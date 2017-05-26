Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı’ kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağlaması ile Malatya ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

KAYISIYA 9,13 MİLYON TL

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD I) kapsamında yatırımcıları hibe ile buluşturan TKDK, IPARD II Programının 1. çağrı döneminde destekleyeceği projeleri belirledi. TKDK tarafından hazırlanan projelerde Malatya’nın istihdam ve ekonomik kazanımların daha yüksek bantlara çekebilmek için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, 69 tesisin Malatya’ya kazandırılacağını söyledi. Tunç yaptığı açıklamada, “Bu tesisler ile Malatya’ya yaklaşık 70 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Tesislere 46,4 milyon TL hibe sağlamış olacağız. Destek sağlanacağımız 69 tesisin sektör bazında dağılımı ise; süt hayvancılığına yönelik 4 ahır yatırımına 4,63 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu tesisler toplamda 6,55 milyon TL’lik yatırımlar olacak. Et hayvancılığına yönelik 28 ahır yatırımı ise TKDK tarafından desteklenecek. Bu işletmelerin alacakları hibe tutarı ise 26,3 milyon TL olarak belirlendi. Bu yatırımlarla ile Malatya’ya 38,55 milyon TL’lik yatırımlar olarak katkı sağlamış olacağız. Hibe projeleri kapsamında 5 tavuk kümesinin yapımına destek olunacak. Bunların hibe tutarları 4,6 milyon TL olacak ve yatırım tutarı 6,55 milyon TL olacak. Soğuk hava deposu yatırımları desteklenecek. 3 adet modern soğuk hava deposu yatırımına 4,56 milyon TL hibe sağlanacak. Bu yatırımların Malatya’ya ve kayısı sektörüne katkısı 9,13 milyon TL. Bitkisel üretim yapacak olan çiftçilerimizin 7 projesine 163 bin TL katkı sağlanacak. Bunların yatırım tutarı 251 bin TL olarak belirlendi” dedi.

TKDK’DAN EKİPMAN DESTEĞİ

TKDK, IPARD II Programının 1. çağrı döneminde destekleyeceği projelerin belirlendiğine dikkat çeken İl koordinatörü Tunç, hibe desteğinde yaralanacak hibelerin TKDK tarafından finanse edileceğini belirtti. Tunç açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“14 arıcımıza ekipman desteği sağlanacak. Bir arıcımızın bal ve arıcılık ürünleri paketleme tesisine destek sunulacak. Toplamda 1,36 milyon TL’lik yatırımın 881 bin TL’sini TKDK karşılayacak. 2 yerel ürün işletmemizin 2,20 milyon TL’lik yatırımının 1,43 milyon TL’lik kısmını TKDK hibeleri finanse edecek. 2 kırsal turizm yatırımının 2,27 milyon TL’lik yatırımının 1,47 milyon TL’lik kısmı TKDK hibesi olacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak bir işletmenin 1,6 milyon TL’lik yatırımına TKDK 1,04 milyon TL hibe desteği sunmuş olacağız.”

ENERJİ ÜRETECEK OLAN 2 İŞLETMEYE DESTEK

Öte yandan yenilenebilir enerji üretecek olan 2 işletmenin 1,88 milyon TL’lik yatırımının 1,22 milyon TL’lik kısmı TKDK hibe fonlarından karşılanacak.

69 projenin Malatya ekonomisine katkısı 70 Milyon TL’lik sabit yatırım olacak. Malatya’nın ekonomik aktivitesine önemli bir girdi sağlayacak olan TKDK hibeleri aynı zamanda Avrupa standartlarında, modern tesislerin oluşmasına da katkı sağlayacak.











TAHİR ÖZÇELİK