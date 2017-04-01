Malatya’da tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak amacı ile başlatılan destekleme programında Malatya’da 69 çiftçinin hibe alacağı öğrenildi. Bakanlık tarafından daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacı ile bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla verilen hibeden yararlananların listesi açıklandı.
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