Malatya’da tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak amacı ile başlatılan destekleme programında Malatya’da 69 çiftçinin hibe alacağı öğrenildi. Bakanlık tarafından daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacı ile bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla verilen hibeden yararlananların listesi açıklandı.

Malatya Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından edinilen verilere göre, Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama, Tarla İçi Yağmurlama Sulama, Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama ve Güneş Enerjili Sulama sitemleri olmak üzere Bakanlığın uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi projesinde bu yıl Malatya’da 69 çiftçi hibe almaya hak kazandı.

TAHİR ÖZÇELİK