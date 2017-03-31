OHAL kapsamında hazırlanan 688 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden çıkarılan 416 kişi görevlerine dönebilecek.

KHK EKİNDEKİ LİSTE

KHK’nın ekindeki listeye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personelinden 90, Sağlık Bakanlığı’ndan 83, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 76, yükseköğretim kurumlarından 37, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 24’er, Adalet Bakanlığı’ndan 15, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 9, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 7’şer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve İller Bankası’ndan 5’er, Yargıtay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden 4’er, Danıştay Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3’er, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden 2’şer, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sayıştay ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden birer kişi göreve iade edildi.

10 GÜN İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

KHK’nın yayımlanmasıyla görevlerine iade edilenlerin 10 gün içinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu sürede göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapılabilecek.

BİRİ İMAM, BİRİ MEMUR

Bu arada, kararname kapsamında Malatya’dan 2 kişi göreve iade edildi. Doğanşehir’de görevli İmam Hatip Mustafa Alıcı ile TCDD Malatya’da görevli Tren Teşkil Memuru Mustafa Tekmengil’in göreve iade edilen isimler olduğu belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK