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68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele harekatı kapsamında son 1 haftada yürütülen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele harekatı kapsamında son 1 haftada yürütülen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:59
68 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, terörle mücadele harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ediliyor. İcra edilen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda 17 adet piyade tüfeği, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 4 adet tabanca, 9 adet 120 mm havan mühimmatı, 20 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 300 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ve çok miktarda hafif silah mühimmatı ile 19 adet el bombası, 2 adet mayın, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü, 7 adet telsiz, 15 adet fünye, 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. 20 adet El Yapımı Patlayıcı ise imha edildi. Operasyonlarda 9 kahraman Türk askeri şehit olurken, 9 asker de yaralandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Terörist
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