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65’lik maaşlar bin 500 TL’ye çıkıyor

65 yaş aylığının artması yönünde yapılan yeni düzenleme bu maaşı alan emeklileri heyecanlandırdı. 3 ayda bir aldıkları yaklaşık 800 TL ile geçinemediklerini dile getiren emekliler, yapılacak yeni düzenlemeyle maaşlarının bin 500 TL’ye çıkartılacak olmasına sevindiklerini belirterek, hükûmete teşekkür ettiklerini söylediler.

65’lik maaşlar bin 500 TL’ye çıkıyor

65 yaş aylığının artması yönünde yapılan yeni düzenleme bu maaşı alan emeklileri heyecanlandırdı. 3 ayda bir aldıkları yaklaşık 800 TL ile geçinemediklerini dile getiren emekliler, yapılacak yeni düzenlemeyle maaşlarının bin 500 TL’ye çıkartılacak olmasına sevindiklerini belirterek, hükûmete teşekkür ettiklerini söylediler.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:01
65’lik maaşlar bin 500 TL’ye çıkıyor

“65 yaş aylığı” olarak bilinen “yaşlılık maaşı”ndaki yeni düzenleme binlerce kişinin yüzünü güldürecek.  Hükümetin 3 ayda bir 797 lira olan 65 yaş aylığını bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik yeni düzenlemeyle muhtaç, güçsüz ve kimsesizler için büyük bir umut olacağını ifade eden emekliler, BUSABAH gazetesine konuştular.

Düzenlemenin hemen hayata geçmesini isteyen emekliler, bunun kendileri için büyük bir jest olduğunu söylediler.

KİRADA OTURANLAR VAR

Emekliler, “Bizler 3 ayda bir aldığımız yaklaşık 800 TL’lik maaşla geçinemiyorduk. Hiçbir gelir kaynağımız yok. Çoğumuzun bahçesi olsa da bahçeden de bir gelirimiz olmuyor. Evi olmayan 65’lik maaş alan vatandaşlarımız var. Düşünün 3 ayda bir aldıkları bu parayla nasıl kiralarını ödesinler? İster seçim yatırımı olsun isterse de başka bir düşünce olsun bu maaşın asgari ücret seviyesine çıkacak olması bizleri çok sevindirdi. Hükümetimize bunun için çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
EmekliYaşlılık MaaşıYeni Düzenleme
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