Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93443
ALTIN
189.087
DOLAR
4.8040
STERLİN
6.2506
EURO
5.5958

65 yaş ve üzeri vatandaşlara üzücü haber!

Toplu taşıma araçlarına ücretsiz binen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sınırlama getirilecek. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimat verdiğini dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Ücretsiz taşımalarla ilgili Malatya’da bir sınırlama getirilecek. Vatandaş günde 10-20 sefer otobüse binemeyecek” dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara üzücü haber!

Toplu taşıma araçlarına ücretsiz binen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sınırlama getirilecek. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimat verdiğini dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Ücretsiz taşımalarla ilgili Malatya’da bir sınırlama getirilecek. Vatandaş günde 10-20 sefer otobüse binemeyecek” dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:05
65 yaş ve üzeri vatandaşlara üzücü haber!

MOTAŞ otobüsleri başta olmak üzere MOTAŞ’a bağlı halk otobüslerine ücretsiz binen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sınırlama kapıda. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sıkıntılarını yineleyerek, halk otobüsü esnaflarının en büyük sıkıntısının ücretsiz taşımalar olduğunu söyledi.

BU DEVLETİN GÖREVİ

Ücretsiz taşımaları devletin yapması gerektiğini dile getiren Başkan İnce, “Ücretsiz taşımalar Türkiye’nin sorunu, Malatya’nın ayrıca bir sorunu. Şuan yüzde 30-yüzde 40 arasında ücretsiz taşıma yapıyoruz. Şimdi sosyal devlet vatandaşını kendisi taşıyabilir, vatandaşa sosyal alanda gerekli hizmetleri verebilir ama mazotunu benim esnafım yakıyor, aracını benim esnafım alıyor, hat değerini benim esnafım cebinden ödüyor, biz cebimizden maddi destek veremeyiz. Bu devletin görevi. bedava taşımacılığı devlet yapmalı. Belediye otobüsleri yapmalı. Bizlere verilen bin lira destek yetersiz. Biz aylık bin lira değil,10 bin lira cebimizden veriyoruz ki ücretsiz binenleri taşıyalım” diye konuştu.

VERİLEN DESTEK YETERSİZ

Ücretsiz taşımlardan dolayı paralı binen vatandaşların ayakta gittiğini ifade eden Başkan İnce, “Bununla ilgili ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Yüzde 18 KDV’yi yüzde 1,5’ a çekti.Aylık 750 lira yapılan yardım bin liraya çıkartıldı, ancak bu destek yetersiz. Şuan bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat talimat verdi, ücretsiz taşımalar, yolcularla ilgili Malatya’da bir sınırlama getirilecek.Vatandaşkafasına göre günde 10-20 sefer otobüse binemeyecek. İşin varsa bir, 2 defa binersin ama günde 10 defa bir otobüse binerek, klimalı otobüste akşama kadar inmeyeceksin, benim gariban öğrencim, vatandaşım, kız çocuklarım ayakta gidiyor.Bundan dolayı otobüsler hem zarar ediyor hem bazı vatandaşlar da rahatsız oluyor. Araçlar her zaman dolu gittiği için paralı binen vatandaşım ayakta gitmek zorunda kalıyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımın bir destek vereceğini çok iyi biliyorum. Biz de Oda olarak bunun kesinlikle bunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma Araçlarıücretsiz65 Yaş Ve üzeriVatandaşlarSınırlamaHacı Uğur PolatMesut InceMalatyaOtobüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın ve dolarda son durum
Altın ve dolarda son durum
 Engellilerin tekne turu mutluluğu
 Engellilerin tekne turu mutluluğu
Bu kitabın geliri Somali’ye bağışlanacak
Bu kitabın geliri Somali’ye bağışlanacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim