65 yaş ve üzeri vatandaşlara üzücü haber!

MOTAŞ otobüsleri başta olmak üzere MOTAŞ’a bağlı halk otobüslerine ücretsiz binen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sınırlama kapıda. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sıkıntılarını yineleyerek, halk otobüsü esnaflarının en büyük sıkıntısının ücretsiz taşımalar olduğunu söyledi.

BU DEVLETİN GÖREVİ

Ücretsiz taşımaları devletin yapması gerektiğini dile getiren Başkan İnce, “Ücretsiz taşımalar Türkiye’nin sorunu, Malatya’nın ayrıca bir sorunu. Şuan yüzde 30-yüzde 40 arasında ücretsiz taşıma yapıyoruz. Şimdi sosyal devlet vatandaşını kendisi taşıyabilir, vatandaşa sosyal alanda gerekli hizmetleri verebilir ama mazotunu benim esnafım yakıyor, aracını benim esnafım alıyor, hat değerini benim esnafım cebinden ödüyor, biz cebimizden maddi destek veremeyiz. Bu devletin görevi. bedava taşımacılığı devlet yapmalı. Belediye otobüsleri yapmalı. Bizlere verilen bin lira destek yetersiz. Biz aylık bin lira değil,10 bin lira cebimizden veriyoruz ki ücretsiz binenleri taşıyalım” diye konuştu.

VERİLEN DESTEK YETERSİZ

Ücretsiz taşımlardan dolayı paralı binen vatandaşların ayakta gittiğini ifade eden Başkan İnce, “Bununla ilgili ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Yüzde 18 KDV’yi yüzde 1,5’ a çekti.Aylık 750 lira yapılan yardım bin liraya çıkartıldı, ancak bu destek yetersiz. Şuan bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat talimat verdi, ücretsiz taşımalar, yolcularla ilgili Malatya’da bir sınırlama getirilecek.Vatandaşkafasına göre günde 10-20 sefer otobüse binemeyecek. İşin varsa bir, 2 defa binersin ama günde 10 defa bir otobüse binerek, klimalı otobüste akşama kadar inmeyeceksin, benim gariban öğrencim, vatandaşım, kız çocuklarım ayakta gidiyor.Bundan dolayı otobüsler hem zarar ediyor hem bazı vatandaşlar da rahatsız oluyor. Araçlar her zaman dolu gittiği için paralı binen vatandaşım ayakta gitmek zorunda kalıyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımın bir destek vereceğini çok iyi biliyorum. Biz de Oda olarak bunun kesinlikle bunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com