61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 91’i Terör (PKK/KCK 206, aşırı sol 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3 bin 679’u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 75’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 845 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında 'İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan mavi kategoride Ferhat (K) Necmettin Kutum, turuncu kategoride Mahir (K) Cihan Kıt, gri kategoride Delila (K) Zeynep Miran, Baran (K) Haydar Gül ve Demhat (K) İsmail Özdemir ile sözde lider kadroda İran uyruklu Harun kod adlı teröristin de içinde bulunduğu 6’sı sözde üst düzey örgüt yöneticisi 61 (40 ölü, 10 sağ, 11 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 683 operasyonda, bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile piyasa değeri 28 milyon 141 bin 714 TL olan bin 542 kilogram esrar, 403 kilogram eroin, 1,61 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 12,77 kilogram metamfetamin, 295 bin 985 adet uyuşturucu hap, bin 233 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alındı. 74 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 1,4 kilogram sentetik kannabinoid, 2,9 kilogram metamfetamin, 16 bin 276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ve 64 tabanca/tüfek ele geçirildi. Malatya’da da okul çevrelerinde kontrollerin yapıldığı belirtiliyor.busabahmalatya.com