Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Kasım Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ekim ayı mizanı ve fasıllar arası aktarım okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantısında daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda çalışmaları hakkında bilgiler vererek, gündeme ilişkin konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Aralık ayı sonu itibariyle sigorta prim destekleri uygulamasının sona ereceğini ifade eden Erkoç, “Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Özellikle istihdamın artışında, kayıt dışının önüne geçilmesinde devletin asgari ücretten dolayı 100 TL, prim indiriminden dolayı da 105 TL olmak üzere 205 TL'lik işverene çalıştırdığı işçi başına bir desteği söz konusu idi. 36 ilde uygulanan bir sistem, 31 Aralık itibariyle de sona eriyor. Bunun uzatılması için de girişimlerde bulunduk. Konunun bölge için nasıl ehemmiyet arz ettiğini, kayıt dışının önüne geçtiğini, istihdamı artırdığını vurgulayarak, Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza, Ekonomi Bakanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza konuyla ilgili talebimizi ilettik. 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılması talebiyle ilgili odamızın girişimi oldu” şeklinde konuştu.

ÖDENEK AKTARILACAK

Erkoç, medikal sektörünün yaşadığı sıkıntılarla ilgili gerekli yerlerle görüşme yaptıklarını belirterek, “Sağlık sektöründe özellikle hastanelerle ilgili yapılan ödemelerde sürenin uzun olmasından dolayı tedarikçi işletmelerimizin ciddi sıkıntıları söz konusuydu. Bu konuyla ilgili özellikle Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ile bizzat görüştüm. Bakan Beyle görüştüm. Kasım ayında çözüleceğini, Sağlık Bakanlığında ödenek olmadığı için Maliye Bakanlığı tarafından ödenek aktarılacağını ifade ettiler” dedi.

YERLİ OTOMOBİL…

Erkoç, yerli otomobil üretiminin Malatya’da yapılması noktasında girişimlerinin olduğunu da kaydederek, “Türkiye'nin sanayi ve üretim noktasında büyük bir rüyası vardı. Yerli otomobil üretmek. Biz, kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 1960'lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu ‘Yerli Otomobil Projesinde’ 5 babayiğit bu işi sırtlandı. Tebrik ediyorum, bu çok önemli bir konu. Devletimizin desteğiyle Türk iş dünyası olarak, inşallah 2021'de de kendi ürettiğimiz otomobili yollarda göreceğiz. Biz, yerli otomobil üretiminde Malatya olarak paydaşlardan biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Malatya'da üretilmesini talibiz. Organize Sanayi Bölgesi’nde bedava yer vermeye hazırız. Bu yatırımın sıkışan Marmara Havzası'nın yerine, bir Anadolu şehrine yapılması gerektiğini ve bu şehrin de Malatya olduğunu ifade ettik, etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erkoç, sosyal sorumluluk projelerine duyarlı bir yapı içerisinde olduklarını dile getirerek, “Dezavantajlı gruplarla ilgili yüzde 95’i Avrupa Birliği tarafından karşılanan 267 bin Avroluk bir projeyi hayata geçirdik. 8 dalda 200 kişiye eğitim verdik, eğitim verilen kişilerin istihdamını sağlamak içinde girişimde bulunduk. Proje tamamlandı. Yeni projelerle odamız sosyal sorumluluk projelerine devam edecek. Sosyal sorumluluk içerisinde Malatya genelinde yapılan tespitlerle, her yıl maddi durumu iyi olmayan öğrencilere mont ve bot yardımlarımız devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile kentteki çeşitli okullarda ihtiyaç sahibi bin öğrenciye, mont ve bot yardımı yaptık” diye konuştu.

İHA