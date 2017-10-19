Gedik Gençlik Merkezi ve Gedik Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Halkımıza verdiğimiz her sözü yerine getiren bir yönetim anlayışıyla ilk günkü heyecanımızı koruyarak hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 954,6 kilometrekarelik alanda ‘elimizin değmediği, hizmetin girmediği yer kalmayacak’ düsturuyla sürdürdüğümüz hizmetlerimizi en ücra noktaya başarıyla ulaştırıyoruz” dedi.

Yeşilyurt’un vizyonunu değiştirecek çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini, bu hizmetleri yaparken en büyük desteği vatandaşlardan aldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapılan çalışmalardan bahsetti.

YOL ÇALIŞMALARI…

Gedik Mahallesi’ndeki ara bağlantı yollarındaki araç ve yaya trafiğini daha nitelikli hale getirmek adına bu bölgedeki çalışmaları yoğunlaştığını ifade eden Polat, “İlçe genelinde üç yıldır devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarında toplam 244 bin 385 ton, 2017 yılı Ocak Ayı ile Ekim Ayı arasında ise 60 bin 929 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Kış ayı gelmeden 2017 yılı yatırımlarımız arasında yer alan, ilçemizdeki araç ve yaya trafiğini sağlayan ulaşım ağını güçlü hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yolların niteliği kentimizin ve ilçemizin gelişim düzeyini direk etkileyen unsurların başında gelmektedir. Gerek merkezdeki yollarımızın standartları yükseltme gerekse de kırsal bölgelerdeki imar yollarını açma, sıcak asfalt dökümü ve sathi kaplama çalışmalarına ayrı bir önem vermekteyiz. Hızla gelişen yerleşim alanlarımız arasında yer alan Gedik Mahallemizin çehresi, Gedik Gençlik Merkezi, yol açma ve genişletme çalışmasıyla ciddi şekilde değişime uğradı. Gedik Gençlik Merkezimizin etrafında bulunan yolların bir kısmını düzenlerken bir kısım imar yollarını ise açıyoruz, araç ve yaya trafiğimiz artık daha hızlı ve akıcı olacaktır. Mahalle halkımız bu çalışmaların ardından daha rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte inşaatı tamamlanan Gedik Gençlik Merkezi’ne geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gedik Mahallemizde eskiden kireç ocağı olarak kullanılan daha sonradan atıl duruma geçen yaklaşık 12 dönümlük alan, Gençlik Merkezimiz ve çevre düzenlemesiyle birlikte cazibe merkezine dönüşüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgemizde yol bakım, onarım ve çevre düzenlemesine ara vermeden devam ediyorlar. Gençlik Merkezimiz, bölgedeki ihtiyaçlara önemli ölçülerde cevap verecek şekilde tam donanımlı, modern bir tasarımla hizmete girecektir. Üç kat üzerinden inşa edilen binamızda çok amaçlı salon, hoby salonu, kafeterya, atölye, el işi atölyesi, bilgisayar odası, etüt odası ve kütüphane bulunacak” dedi.

KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI

İlçenin dört bir tarafında sıcak asfalt seriminin yanı sıra kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Polat, Özalper ve Zaviye mahallelerinde sürdürülen kilit taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye personelleriyle tek tek tokalaşarak ‘iyi çalışmalar’ dileklerini sunan Polat, “Mahallelerimizin sosyal dokusunu daha güçlü hale getirmek, mahalle kültürünü daha canlı tutmak adına cadde ve sokaklarımızın yol ve kaldırım çalışmalarına özen gösteriyoruz. Aşırı kullanım ya da mevsimsel şartlardan dolayı bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Büyük bir değişimin yaşandığı mahallelerimiz kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla daha estetik bir yapıya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ