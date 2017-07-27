Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2015-2017 yılında yurda yasa dışı yollarla sokulan ve ele geçirilen ürünlerin tür ve miktarlarına ilişkin verileri, bu ürünlerin ekonomik değeri, piyasada rahatlıkla bulunan kaçak sigara satışına ilişkin tahmini miktar ve ekonomik değerlerini sorduğu önergeyi yanıtladı.

YASA DIŞI YOLLARLA SOKULMAYA ÇALIŞILDI

Tanrıkulu’nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Tüfenkci, 2015 yılında 824 milyon 791 bin 954, 2016 yılında 281 milyon 48 bin 74, 2017 yılında 8 milyon 828 bin 778 olmak üzere toplam 1 milyar 124 milyon 668 bin 806 TL değerinde akaryakıt; 2015 yılında 206 milyon 774 bin 451, 2016 yılında 236 milyon 110 bin 652, 2017 yılında 631 milyon 587 bin 373 olmak üzere toplam 1 milyar 74 milyon 472 bin 476 TL değerinde uyuşturucu; 2015 yılında 102 milyon 470 bin 171, 2016 yılında 113 milyon 55 bin 453, 2017 yılında 88 milyon 65 bin 659 olmak üzere toplam 303 milyon 591 bin 283 TL değerinde tütün-tütün mamulleri-içki; 2015 yılında 88 milyon 584 bin 836, 2016 yılında 177 milyon 113 bin 552, 2017 yılında 241 milyon 146 bin 777 olmak üzere toplam 506 milyon 845 bin 165 TL değerinde araç; 2015 yılında 1 milyar 465 milyon 177 bin 968, 2016 yılında 1 milyar 825 milyon 659 bin 154, 2017 yılında ise 432 milyon 243 bin 642 olmak üzere toplam 3 milyar 723 milyon 80 bin 764 TL değerinde diğer ürünlerin 1 Ocak 2015-30 Haziran 2017 döneminde Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulurken ele geçirildiğini bildirdi.

VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Tüfenkci, son 2.5 yılda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan toplam 6 milyar 732 milyon 658 bin 494 TL değerinde kaçak ürünün ele geçirildiğini ifade etti. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle yoğun ve etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim, kontrol ve operasyonlar hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisindeki diğer yerlerde yürütülmektedir. Ayrıca dedektör köpekler, araç takip sistemleri, bagaj X-ray'leri, araç ve konteyner tarama sistemleri, mobil denetim cihazı gibi teknik donanımlar mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 2014 yılında ülkemizde kaçak sigara tüketiminin toplam tüketimdeki payı yaklaşık yüzde 21 iken, 2016 yılında yaklaşık yüzde 7,5'e kadar gerilemiştir. Kaçak sigara tüketiminde gerçekleştirilen her yüzde 1'lik düşüşle yaklaşık 233 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçilmektedir.”

İHA