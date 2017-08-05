Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Meryem Arslan, 31 Temmuz günü aniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Besni Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, beyin kanamasından dolayı iki defa burada ameliyat edildi. Ancak Arslan’ın beyin ölümü gerçekleşince, yakınları organ bağışında bulundu. Arslan ailesi tarafından alınan organ bağışı kararı sonrası Meryem Arslan’ın organları sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Meryem Arslan’ın 2 kornea, 2 böbrek ve karaciğer, akciğeri için sabaha karşı gelen doktorlar, organları alarak Sağlık Bakanlığına ait helikopterle ayrıldı. Meryem Arslan’ın organlarının Malatya, Elazığ ve İstanbul’da 6 hastaya nakledileceği öğrenildi.

“İNŞALLAH YERİNİ BULUR”

Gözyaşları arasında açıklamalarda bulunan Meryem Arslan’ın eşi Ahmet Arslan, “Bekleyen hastalara hayat vermek, onlara güç vermek; ne bileyim yani, inşallah yerini bulur” dedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Doğan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık bir hafta önce beyin kanamasından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini, tedavi süreci boyunca 2 defa beyin ameliyatının yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

2 DEFA AMELİYAT OLDU

Doğan, hastanın vasiyetinin olduğunu belirterek, "31 Temmuz’da beyin kanaması nedeniyle hastanemize başvuran 54 yaşındaki bayan hastamız 2 defa ameliyat oldu. Yaptığımız bütün müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Çok değerli ailesiyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda organ bağışı için çalışmalarımıza başladık. Hastamızın organlarını alıp, her iki korneasını Malatya’ya, her iki böbreğini Malatya’ya, karaciğerini Elazığ’a, akciğerlerini de İstanbul’da şifa bekleyen hastalarımıza şifa olması için transferleri sağlandı. Hastamızın akciğerleri sabah uçakla İstanbul’a gönderildi. Diğer organlar da helikopterle diğer ilgili merkezlere nakli sağlandı. İnşallah umut bekleyen hastalarımıza şifa olacak" ifadelerini kullandı.

İHA