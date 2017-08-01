01 Ağustos 2017 Salı

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6 etkin pişmanlık, 1 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye üye ve ByLock kullanıcısı olmak iddiası ile gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’si etkin pişmanlıktan yararlanırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:29
6 etkin pişmanlık, 1 tutuklama

 Malatya’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda emniyet ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’si etkin pişmanlıktan yararlanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bu örgütle irtibatlı olan şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 Örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandığı belirlenen 7 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı. Şüphelilerden 6’sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

TAHİR ÖZÇELİK
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