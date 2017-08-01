Malatya’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda emniyet ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’si etkin pişmanlıktan yararlanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bu örgütle irtibatlı olan şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandığı belirlenen 7 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı. Şüphelilerden 6’sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

TAHİR ÖZÇELİK