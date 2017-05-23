Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ayten Kara, teşvik, prim ve kayıt dışı istihdamla ilgili konuştu. SGK İl Müdürlüğünde yaptığı basın açıklamasında Kara, önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret desteği ve artı istihdam desteği sağlanarak 2017 yılında bu kapsamda işe alınan sigortalıların tüm SGK primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanacağını ifade eden Kara, teşviklerle ilgili önemli düzenlemelerin de yapıldığını kaydetti.

KAYIT DIŞI VURGUSU

Kara, “İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanacaktır. Ayrıca, 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda, kayıt dışılık tespit edilmesi halinde de, teşviklerden yararlanmak etkilenmeyecektir” diye konuştu.

SİGORTALILAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Kara, “Kayıt dışı sigortalılığın önlenebilmesi işverenlerin ve sigortalıların bilgilendirilmeleriyle mümkün olacaktır. Bunun için denetim ve ceza yerine etkin rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına önem vermekteyiz. Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında 2017 yılında bugüne kadar bin 966 işyeri ziyaret edilerek teşvik destekleri ve kayıtlı istihdamın önemi hakkında bilgilendirilmiştir. Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında artı istihdam uygulamasında 3 mayıs 2017 tarihine kadar 6 bin 237 sigortalı istihdam edilmiştir” ifadelerini kullandı.

PRİM YÜKÜ ERTELENDİ

BAĞ-KUR’lulara 5 puanlık indirim teşviki getirildiğini ifade eden Kara, “Yapılan düzenleme ile Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır. 4/1 (B) kapsamındaki (BAĞ-KUR)’lular sigortalılara 5 puanlık indirim teşviki getirildi. Köy ve mahalle muhtarlarının primlerinin devlet tarafından ödenmeye başlandı” şeklinde konuştu.

ANKET MEMNUNİYET VERİCİ

SGK memnuniyet anketinden de bahseden Kara, “TÜİK’in 2016 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre, bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti” dedi.







MUTLU SARIGÜL