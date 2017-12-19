19 Aralık 2017 Salı

6 BİN 220 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da inşa edilen Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Baraj tamamlandığında 6 bin 220 dekar zirai arazi sulamaya açılacak.

19 Aralık 2017 Salı 12:34
6 BİN 220 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

  Malatya Merkez ilçesi, Beyler Deresi üzerinde bulunan Yeşilvadi Barajı silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde temelden 39 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Çalışmaların devam ettiği barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65’e ulaştı. 35 milyon yatırım bedelli Yeşilvadi Barajı’nda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.

ÜLKE EKONOMİSİNE 5 MİLYON 660 BİN TL KATKI
  Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2018 yılında hizmete alacağımız Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı ile münbit topraklarımız suya doyacak. Ayrıca baraj ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 660 bin lira katkı ve bin 866 kişiye de istihdam alanı sağlayacağız. Bu önemli tesis şimdiden Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilvadi (Beylerderesi) Barajı

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