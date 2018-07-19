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6 AYDA 205 BİN ASISIZ ÇAĞRI

HAYAT BİTİREN ÇAĞRI Malatya’da 112 Acil Çağrı Merkezine 2018’in ilk 6 ayında 318 bin 638 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 205 bin 622 tanesinin asılsız olduğu öğrenildi. Bu anlamda Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yarısından fazlası, yardıma muhtaç asıl hastaları mağdur etti. Hatta belki bu asılsız çağrılar erken müdahaleyi geciktirdiği için hayatlara mal oldu.

6 AYDA 205 BİN ASISIZ ÇAĞRI

HAYAT BİTİREN ÇAĞRI Malatya’da 112 Acil Çağrı Merkezine 2018’in ilk 6 ayında 318 bin 638 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 205 bin 622 tanesinin asılsız olduğu öğrenildi. Bu anlamda Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yarısından fazlası, yardıma muhtaç asıl hastaları mağdur etti. Hatta belki bu asılsız çağrılar erken müdahaleyi geciktirdiği için hayatlara mal oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:06
6 AYDA 205 BİN ASISIZ ÇAĞRI

Hayati bir öneme sahip olan 112 Acil Sağlık Merkezi, yapılan asılsız çağrılar nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Bu anlamda Malatya’da 112 Acil Çağrı Merkezine 2018’in ilk 6 ayında 318 bin 638 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 205 bin 622 tanesinin asılsız olduğu öğrenildi.

10 DAKİKADA ULAŞILIYOR

Malatya 112 2018 yılı 6 aylık istatistik verilerine göre 2018’in ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezine 33 bin 845 vaka için çağrı yapıldı. Bunlardan 61 tanesi asılsız vaka çağrısı oldu.

112 ekiplerinin gelen çağrıya ulaşım süresi ise kent içinde 10 dakika ve altı, kırsal 30 dakika ve altı şeklinde oluyor.

250 TL PARA CEZASI KESİLECEK

Diğer taraftan asılsız çağrılara ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, yapılan düzenleme ile birlikte asılsız ihbarda bulunanlara yönelik 250 TL para cezası kesileceğini söyleyerek, vatandaşların 112 hatlarını boş yere meşgul etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya Acil Çağrı Merkezine günde ortalama bin 770 çağrı geldiğini ancak gelen çağrıların yüzde 65’ini asılsız çağrıların oluşturduğunu vurgulayan Bentli, “703 nolu KHK’da asılsız çağrılarla ilgili valiliklere idari para cezası verme yetkisi verildi. Her asılsız çağrı basına 250 lira ödenecek. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Biz günlük 188 vakaya çıkıyoruz ama toplam çağrı sayısı bunun çok çok üzerinde. Gelen çağrıların yüzde 65’i asılsız vaka” diye konuştu.

TÜRKAN YILDIZ

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112Acil çağrıAsılsız çağrıCezaMalatya
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