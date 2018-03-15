590 BİN 736 BAŞVURU YAPILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Tüfenkci, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Tüketim temel ihtiyaçlar ve zorunluluklar üzerinden insanımızın hayatına yön veren bir davranış olarak hayatımıza girmiştir. Bilgi ve teknolojide meydana gelen gelişmelerle tüketim, sosyal hayatımızda alışkanlıklarımıza ve davranışlarımızı da dönüştürmeye başlamıştır. Son yıllarda tüketim kültürünün hızlı bir şekilde yayılması, değerlerin maddileşmesi ile birlikte gündelik yaşamımız tüketim etrafında dönmeye başladı. Tüketimin hayatımızda egemen olmasıyla birlikte bir takım sorunları beraberinde getirmiştir.Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri alıyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüketicilerimizi korunmasına ilişkin politikalar geliştiriyor ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Tüketicilerimizin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda gerek Bakanlık merkez teşkilatımız gerekse tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemelerinin büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu hizmetler vesilesiyle Tüketici Hakem Heyetleri, tüketici haklarının korunmasında önemli bir bayrağı taşımaktadır” sözlerini kaydetti.

340 BİN ÇAĞRI CEVAPLANDI

Tüketici Hakem Heyetlerine 2017 yılında toplam 590 bin 736 başvuru yapıldığını dile getiren Bakan Bülent Tüfenkci, “636 bin 906 adet karar verilmiştir. Tüketici hakem heyetleri kararlarının yüzde 77’si tüketici lehine, yüzde 23’ü tüketici aleyhine çıkmıştır. 2017 yılının sonlarına doğru tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırı ilçeler için 4 bin TL’ye iller için ise 6 bin TL’ye yükselttik. 2018 yılında yeniden değerleme oranında arttırılan bu rakamların ilçeler için 4 bin 570 TL, illerde ise 6 bin 860 TL oldu. Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Çalışma kapsamında İlçe tüketici hakem heyetlerinde Kaymakamlıklarda bulunan ‘Tüketici Hakem Heyeti’ tabelası kalacak şekilde bin 11 Tüketici Hakem Heyeti başvuru almaya devam etmesi, bununla birlikte, karar mercilerinin 211 merkezde toplanarak güçlendirilmesi sürecini başlattık. Reform niteliğindeki bu çalışmayla devletimizin bütçesinde yıllık 105 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız. 2017 yılında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden yaklaşık 340 bin çağrıyı cevapladık” sözlerine yer verdi.

14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Bakan Tüfenkci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajda ise, “Karşılıksız hizmet ve fedakârlık anlayışıyla eşref-i mahlukat olan insana şifa dağıtan bu şerefli ve onurlu hizmeti sunan sağlık çalışanlarımız kutsal bir görev üstlenmektedirler.İnsanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, insanların şifalı ve mutlu yaşam sürmelerini sağlayarak, toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunmaktadırlar.Ülkemizin sağlık alanında yakaladığı uluslararası başarılar ve gerçekleştirdiği ilklerle dünyada önemli başarılara imza atılmıştır. Dünya tıp alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk hekimlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanımıza şifa sunan, üzerine düşen görevlerini büyük bir gayret ile yerine getiren sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabaları ve fedakârlıkları takdirle karşılıyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza meslek hatatlarında başarılar diliyorum.Bu vesileyle; sağlıklı bir toplum, temennisi ile gece gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, huzurlu, mutlu bir toplumun yetişmesinde katkı sağlayan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com