Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Şubat Pazartesi günü hac kuraları çekilişini gerçekleştirdi. Bu çekilişin ardından 80 bin hacı adayı, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Malatya’da ise 738 kişi kura çekimleri sonucunda hacca gitmeye hak kazandı. Hacca gitme hakkı elde eden vatandaşlar kesin kayıtlarını 3-13 Mart tarihleri arasında yaptı. Bu kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adayların yerine ise yedek listedeki adayların gideceği belirtilmişti.

44 TANESİ ODA TİPİ, 6 TANESİ OTEL TİPİ

Hac kura sonuçlarının ardından en çok merak edilen konu yedek listenin ne zaman açıklanacağı olmuştu. Bu doğrultuda Malatya İl Müftülüğünden edinilen bilgiye göre, hac kura çekilişinde ismi çıkan ve gidemeyenlerin yerine 50 kişi yedek listeden tekrar kayıt yapıyor. Bunlardan 44 tanesinin oda tipi, 6 tanesinin otel tipi olduğu da verilen bilgiler arasında.

ÖZEL KONTENJANLA GİDECEKLER

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarını kurasız götürülmesini önermişti. Başkan Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından kabul edilmişti ve şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürüleceği bildirilmişti. Bu anlamda Malatya’da 58 şehit ve gazi yakını özel kontenjanla, kurasız bir şekilde hacca gidecek.

İLK GİDİŞ 31 TEMMUZ'DA

Yine verilen bilgilere göre, 80 bin hacı adayının ilk çıkış tarihi 31 Temmuz Pazartesi olacak. Çıkışlar 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Dönüş tarihi ise 05 Eylül-30 Eylül arasında olacak. Ayrıca hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıkmadan önce il ve ilçelerde müftülüklerin kuracağı noktalarda eğitim ve seminerlerle manen ve ruhen hazırlanacak.

TÜRKAN YILDIZ