555 Bin Seçmen Oy Kullanacak

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 15 gün kaldı. Seçim için partiler çalışmalarına son hız devam ediyor. İlçe ilçe, hatta kapı kapı dolaşan partiler seçmenden oy istiyor. Seçmen ise hangi partiye oy vereceğine karar vermeye devam ediyor.

REFERANDUMDA 471 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Bu anlamda Malatya’daki toplam seçmen sayısı merak konusu oldu. En son geçtiğimiz yıl yapılan referandumda toplam seçmen sayısı 543 bin 742’ydi. Referandumda kullanılan toplam oy sayısı ise 471 bin 869’du.

BİN 974 SANDIKTA OY KULLANILACAK

Malatya İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde toplam 555 bin 349 kişi oy kullanacak. Seçimde bin 974 sandıkta oy kullanılacak. Ayrıca 724 sandık bölgesi ve 22 seyyar sandık olacak.

İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK SAYISI

Bahsi geçen rakamların ilçe bazındaki durumu da şöyle:

“Akçadağ: Seçmen sayısı 20 bin 804, sandık sayısı 106, sandık bölgesi 77, seyyar sandık 1.

Arapgir: Seçmen sayısı 8 bin 262, sandık sayısı 70, sandık bölgesi 63, seyyar sandık 1.

Arguvan: Seçmen sayısı 6 bin 383, sandık sayısı 51, sandık bölgesi 49, seyyar sandık 0.

Battalgazi: Seçmen sayısı 209 bin 180, sandık sayısı 618, sandık bölgesi 102, seyyar sandık 11.

Darende: Seçmen sayısı 19 bin 314, sandık sayısı 98, sandık bölgesi 74, seyyar sandık 0.

Doğanşehir: Seçmen sayısı 28 bin 609, sandık sayısı 103, sandık bölgesi 39, seyyar sandık 0.

Doğanyol: Seçmen sayısı 3 bin 84, sandık sayısı 19, sandık bölgesi 16, seyyar sandık 0.

Hekimhan: Seçmen sayısı 14 bin 735, sandık sayısı 88, sandık bölgesi 65, seyyar sandık 1.

Kale: Seçmen sayısı 4 bin 461, sandık sayısı 29, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.

Kuluncak: Seçmen sayısı 5 bin 996, sandık sayısı 32, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.

Pütürge: Seçmen sayısı 11 bin 81, sandık sayısı 90, sandık bölgesi 68, seyyar sandık 0.

Yazıhan: Seçmen sayısı 90 bin 506, sandık sayısı 44, sandık bölgesi 33, seyyar sandık 0.

Yeşilyurt: Seçmen sayısı 213 bin 934, sandık sayısı 626, sandık bölgesi 82, seyyar sandık 8.”

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