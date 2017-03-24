16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik yapılacak olan referandumda seçmen sayıları belirlendi. Sandık sayının Yeşilyurt ilçesinde 567, Battalgazi ilçesinde ise 561 olacağı referandumda seçmen sayısı şöyle:

“Akçadağ 20 bin 482, Arapgir 7 bin 859, Arguvan 6 bin 112, Battalgazi 206 bin 159, Darende 18 bin 618, Doğanşehir 28 bin 314, Doğanyol 2 bin 996, Hekimhan 14 bin 081, Kale 4 bin 174, Kuluncak 5 bin 673, Pütürge 11 bin 127, Yazıhan 9 bin 542, Yeşilyurt 207 bin 804. Toplam ise 542 bin 991. Sandık sayısı Yeşilyurt 567, Battalgazi 561.”

11 BİN 23 KİŞİ ARTTI

Öte yandan geride kalan 1 Kasım seçimlerinde Malatya’da 534 bin 774 seçmen oy kullanmıştı. Önceki 7 Haziran seçimlerinde ise bu sayı 531 bin 968 idi. 2 bin 806 kişinin arttığı bu iki seçim sonrası, son açıklanan verilere göre de, Malatya’da 542 bin 991 kişinin oy kullanması bekleniyor. Son seçimle birlikte artan seçmen sayısı ise 11 bin 23 kişi olacak.







MUTLU SARIGÜL