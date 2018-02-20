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520 ADET ‘OKUMA BAYRAMI SANDIĞI’ HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi eğitim hizmetleri kapsamında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla 260 birinci sınıf şubesine sahip ilçedeki 85 ilkokula ‘Okuma Bayramı’ sandığı dağıtımına başladı.

520 ADET ‘OKUMA BAYRAMI SANDIĞI’ HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi eğitim hizmetleri kapsamında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla 260 birinci sınıf şubesine sahip ilçedeki 85 ilkokula ‘Okuma Bayramı’ sandığı dağıtımına başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:00
520 ADET ‘OKUMA BAYRAMI SANDIĞI’ HEDİYE EDİLDİ

 İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde toplam 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığı öğrencilerle buluşmuş olacak.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleri, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla geçen yıl başlatılan ‘Okuma Bayramı’ sandığı projesi bu yılda devam ediyor.

MALZEMELER VE KİTAPLAR YER ALIYOR

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla dağıtılacak ‘Okuma Bayramı’ sandıklarında ilk okuma kitapları, süsleme malzemeleri, etkinliklere davet mektupları ve çeşitli hediyeler yer alıyor.

Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nda düzenlenen ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projesi dağıtım törenine; AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve İlkokul Müdürleri katıldı.

“EĞİTİME CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ”

Yeşilyurt’taki 85 ilkokulda bulunan 260 birinci sınıf şubesine geçen yılla birlikte toplamda 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığını dağıtacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçedeki eğitim kalitesinin daha iyi bir düzeye ulaşması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde önemli projelerin altına imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin vatana, millete ve mukaddesatlarına bağlı faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bütün imkânları seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki eğitim hizmetlerine çok fazla önem verdik. Gerek Kaymakamlığımız gerekse İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim hizmetleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemizle 110 yazarımız ve 110 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. ‘Bir Gülücük Yeter’ projemizle ilkokul birinci sınıflara dört yılda toplam 24 bin 500 adet satranç takımı dağıtımı yaptık. Anadolu Kitap Fuarı kapsamında öğrencilerimizin istedikleri kitabı daha rahat alabilmeleri amacıyla ‘Kitap Çeki’ projesini hayata geçirdik, bu yılda devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi Çanakkale ve Kudüs başta olmak üzere dini ve tarihi kentlerimize inceleme gezilerine götürüyoruz, yarışmalar ve paneller düzenliyoruz. Biz eğer geleceğimiz teminat altına almak istiyorsak bunun başlangıcı ilkokullardır. Vatanını ve milletini seven, vatanı için aklını ve zekâsını ortaya koyacak çocuklar yetiştirmek için eğitim hizmetlerini ilkokul düzeyinde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin daha fazla kesime ulaştırmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli çalışıyoruz. Geçen yıl İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle başlattığımız ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projemize bu yılda devam ediyoruz ve geçen yılla birlikte toplamda 520 adet Okuma Bayramı Sandıklarını ilçemizdeki 85 İlkokulumuza hediye edeceğiz. Okuma bayramlarının daha düzenli, kapsamlı, planlı ve güzel şartlarda olması adına bu projeyi uyguluyoruz, hayırlı olsun” dedi.

“GELECEKTE ÇOK GÜZEL MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ”

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise eğitimde emeğin en net karşılığının birinci sınıflarda alındığını ifade ederek başladığı konuşmasında, “İlkokullarda bu emeği veren okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu karşılığı en iyi şekilde alabiliyorlar. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak ilçemizde eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması adına ciddi hizmetlerde bulunan İlçe Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu yatırımların gelecekte çok güzel meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Okuma bayramı sandıklarının da öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin’de, ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projesinin her açıdan anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade ederken, projeyi ortaklaşa yürüten İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

HABER MERKEZİ

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YEŞİLYURT BELEDİYESİ‘Okuma Bayramı’ EtkinlikleriOKUMA BAYRAMI SANDIĞI
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