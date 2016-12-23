Özel Malatya Doğa Okulları Anadolu Lisesi, Öğrenci Meclisinin ve Okul-Aile Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’deki bütün Doğa Kolejlerinde uygulanan “Bu Kış Beni Sen Giydir” projesi çerçevesinde Battalgazi ilçesi Akşemsettin İşitme Engelliler Okulunda, 52 öğrenciye bir bot ve bir kaban hediye edildi. Düzenlenen kampanyaya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Atilla Mutlu, Malatya Doğa Okulları Genel Müdürü Vahap Güler, Özel Doğa Anadolu Lisesi Müdürü Burak Yiğit ve Anadolu Lisesi Öğrenci Meclisi ile her iki okulun öğretmenleri katıldı.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Malatya Doğa Okulları Genel Müdürü Atilla Mutlu; bu tür davranışların değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk anlamında çok önemli ve örnek bir davranış olduğunu belirtti. Genel Müdür Vahap Güler de projenin Engelliler Haftasında başladığını ve işitme engellilerin okulunun seçilmesine ayrı bir güzellik olduğunu dile getirerek, projeyi yürüten danışman öğretmen Sedat Doğan ve Öğrenci Meclis Başkanı Ecem Karaoğlu’na, ayrıca kampanyaya katkı sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Özel Doğa Anadolu Lisesi Müdürü Burak Yiğit ise Doğa Koleji idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerine bu duyarlı davranışlarından sonra da kendi okullarını seçtikleri için teşekkür etti.

Hediyelerini alan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

HABER MERKEZİ