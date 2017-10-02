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52 günde 57 il gezdi

İzmir’den bisikletiyle tüm Türkiye’yi dolaşmak üzere '80 günde 80 il' sloganıyla yola çıkan bisikletçi Ahmet Süğlün, Malatya’ya ulaştı.

29 Eylül 2017 Cuma 12:11
52 günde 57 il gezdi
  Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için İzmir’den yola çıkarak belirlediği rotalar ile tüm Türkiye’deki vilayetleri bisikletiyle gezen Ahmet Süğlün, dün akşam Malatya’ya ulaştı.
“80 günde 80 il” projesi için yola çıktığın söyleyen Ahmet Süğlün, “Bugün 52. günüm 57. ildeyim 7 bin 155 kilometre yol yaptım. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için şehirlerarası bisikletimle yolculuk yapıyorum bunu belli bir ölçüde başardığımı düşünüyorum. Umarım bundan sonra kazasız belasız turumu tamamlayıp İzmir’e ulaşmayı hedefliyorum" diye konuştu.
Günde yaklaşık 12 saat bisiklet sürdüğünü söyleyen Süğlün, "Gittiğim illerde bisikletçi arkadaşlar bana yardımcı oluyor. Bu nedenle büyük bir masrafım olmuyor. Bu projeye çok ilgi duyan bisikletçi arkadaşımız var. Bundan sonra 27 günüm var, gitmem gereken 23 il var. Umarım zamanında kazasız belasız tamamlarım” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAhmet Süğlün

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