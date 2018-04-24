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5.1 Samsat'ı Bu Hale Getirdi

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar hasar gören binaların içerisine girerek, eşyalarını kurtarma telaşına girdi.

5.1 Samsat'ı Bu Hale Getirdi

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar hasar gören binaların içerisine girerek, eşyalarını kurtarma telaşına girdi.

24 Nisan 2018 Salı 13:51
5.1 Samsat'ı Bu Hale Getirdi

Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü merkez üssü olan ve gece saat 03.34’de meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar kısmen veya büyük kısmı yıkılan binalara girerek hayatlarını hiçe saydı. Vatandaşlar evlerinde bulunan eşyaları çıkartmanın telaşına düştü.

5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük panik yaşayan, artçı sarsıntılara aldırış etmeyen vatandaşlar eşyaları tek tek çıkarttı. 

CAN KAYBI YOK, 39 YARALI VAR

Deprem İle İlgili Son açıklama Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan geldi. bakanda depremde can kaybının yaşanmadığını, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.  

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE OKULLARIN BİR GÜN TATİL EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. 

ADIYAMAN'DA İKİNCİ DEPREM

Adıyaman peş peşe sallanıyor. Adıyaman'da ikinci bir deprem meydana geldi. Samsa'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSamsatDeprem
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