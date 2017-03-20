Malatya Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasından sonra, Malatya’ya tam kapasiteli 2’nci basamak bir devlet hastanesinin yapılıp yapılmayacağı konusu merak edildi. Battalgazi bölgesine yapılması düşünülen devlet hastanesinin yatak sayısının az olması bazı vatandaşların tepkisini çekerken, Malatya Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasını BUSABAH’a değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Devlet Hastanesi’nin altyapısı hazır olmadan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu ileri süren Başkan Bingöl, en büyük sıkıntılardan birisinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim verebilecek hocaların olmayışı olduğunu söyledi.

BU BİR SÜREÇ

“Altyapısı oluşturulup, hocaların, doçentlerin, profesörlerin burada görev yapması halinde, buradaki asistanların, pratisyenlerin eğitim alarak bu işe yönlendirilmesi ve vatandaşlara dahi iyi hizmet yapılması noktasında faydalı olacağını tahmin ediyoruz” diyen Başkan Bingöl, “Eğitim ve Araştırma hastaneleri 3. basamak bir hastane olduğu için yoğun bakımlara ihtiyaç var. Şu anada Malatya Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasına rağmen ciddi bir yoğun bakıma ihtiyacı var. Yoğun bakım sayısı artırılmadan ve buradaki ciddi vakalara hocalarla birlikte müdahale etme hususunda yetersiz kaldığınız takdirde bunun ciddi sıkıntılar çıkaracağını düşünüyoruz. Elbette ki bu bir süreç. Turgut Özal Tıp Merkezinin olması bizim için ciddi bir avantaj. Buradaki hocalardan da destek alınır” diye konuştu.

HASTANENİN 500 YATAKLI OLMASI GEREKİYOR

Malatya’da 2’nci basamak bir hastane ihtiyacına vurgu yapan Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Burada 2’nci basamak devlet hastanesine ihtiyaç var. Yıllardır biz bunu söyledik. Malatya’da olması gereken, poliklinikleri güçlü 2’nci basamak bir hastane. Bunun da 500 yataklı bir devlet hastanesi olması gerekiyor.”

MUTLU SARIGÜL