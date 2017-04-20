Minibüsçülerin en büyük hayali olan yeni bir minibüs garajı için ilk adım atıldı. Eski garajı tamamen yıkan Malatya Büyükşehir Belediyesi minibüsçülere yeni bir minibüs garajı yapmak için kolları sıvadı. Eski garajın yerine daha modern bir garajın yapılacağını ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

1998 yılında minibüs duraklarının Buğday Pazarının içerisine taşındığını dile getiren Başkan İnce, garajın yaklaşık 20 yıllık olmasına rağmen bugüne kadar bir çivinin dahi çakılmadığını söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Minibüsçü ve servisçi şoförlerinin altın çağını yaşadığını belirten Başkan İnce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bu bölgenin ve Malatya halkının 20 yıllık sorunu olan ve atıl duruma düşen minibüs garajını yıkarak daha modern, vatandaşlarımızın ve minibüs esnafımızın daha rahat edebileceği bir garaj yapılması yönünde talimat verdi. Garajın güvenlik açısından daha iyi, ışıklandırılmış ve restore edilmiş bir bölge olması adına çalışmalar başlatıldı. Ahmet Çakır Başkanımızın bu anlamda esnafımıza karşı bakış açısının ne derece olumlu olduğu çok önemli. Şoför esnafımızın yanında olan, şoför esnafımızın dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım, yönetim kurulum ve esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır buradaki minibüs durağının en azından kaldırım taşlarının yapılması için eski belediye başkanlarımıza müracaatlarımız olmuştu. Ancak hiçbir şekilde dikkate alınmamıştı. Minibüsçü esnafı ciddi anlamda sahipsizdi. Ama bu dönemde Ahmet Başkanımızla minibüsçü ve servisçi esnafımız altın çağını yaşıyor” diye konuştu.

YENİ GARAJ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesiyle istişare halinde çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan İnce, “Malatya’da gerçekten toplum taşıma noktasında bizler de elimizi taşın altına koyarak, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızla beraber istişare halinde çalışmalarımız devam edecek. İnşallah örnek uygulamalarda getirerek modern bir taşımacılık hedefliyoruz. Yıkım işlemine başlanmadan önceki güne kadar yolcuların akşam karanlık çöktükten sonra duraklara girebilmeleri mümkün değildi. Çünkü gayri meşru işlerin olduğu, ışıklandırmamanın olmamasından ve altyapının problemli olmasından kaynaklı, esrarcı, tinerci diyebileceğimiz birtakım kişilerin yolculara sıkıntı çıkardığını biliyorduk. Bu tür sorunları giderebilmek için garajımız yıkılarak tekrar yerine yenisi yapılacak” ifadelerini kullandı.

20 YIL BEKLEDİK

Esnafların biraz sabretmelerini isteyen Başkan İnce, “150’ye yakın minibüs esnafının hizmet verdiği garajın en kısa sürede tamamlanacağından ve oradaki dükkânlarda esnaflık yapan vatandaşlarımızın mağdur olmadan garajın bitirileceğinden hiçbir şüphemiz yok. Garaj tamamlandıktan sonra gerek minibüsçü esnafımız gerekse durakların içerisinde yer alan esnafın, daha çok yolcu sirkülasyonu olacağından kısa süreli olan bu mağduriyetlerinin giderileceğini biliyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bizler de hızlı bir şekilde çalışıyoruz ve belediyemiz de çalışıyor. Bu konuda esnaflarımız verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak biraz sabretmemiz gerekiyor. Çünkü 20 yıl biz orada bekledik. Orası bir kapalı yerdi. Orada 45-50 yıllık bir sorun çözülüyor” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL