Malatya’da yapımı devam eden Yeşilvadi (Beylerderesi) Göleti’nin 2017 yılı Haziran ayından bitmesi hedefleniyor. Yaklaşık maliyeti 31 milyon 883 bin TL tutarındaki gölet inşaatı 26 Mart 2016 yılında temeli atıldı. Göletin an gövdesinin Beylerderesi Viyadüğü’nün ayakları köprü ayakları arasında yapılmakta olduğu ve gölet alanın Yeşilyurt merkezi yönüne verileceği ifade edildi.

ARAZİLER SUYA KAVUŞACAK

Gölletin bitmesi ile birlikte Sütlüce, Alişar, Kemerpöprü, Dilek ve Hatunsuyu bölgesi ile Battalgazi ilçesinin bir bölümü olmak üzere yaklaşık 6 bin 225 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak. Elazığ Bölge Müdürlüğü koordinesinde devam eden inşaata incelemede bulunan Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan ve beraberindeki ekip Gölet inşaat alanında incelemede bulundu.

50 YILLIK HAYAL

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Malatya ziyaretinde, “ Malatya’nın 50 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz” dediği Yeşilvadi Projesi son hızı ile devam ediyor. Projenin tamamlanması ile birlikte 6 bin 225 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak

6 DEKAR ALAN SUYA KAVUŞACAK

Malatya Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi üzerinde bulunan gölet silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 38,75 metre olan Yeşilvadi Göleti’nin aktif hacmi ise 4,287 hm3. Gölette depolanacak su ile 6 bin 225 dekar zirai arazi modern sulama sistemleri ile sulanacak.

“MALATYA İÇİN ÖNEMLİ”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplu temel atama töreninde Yeşilvadi Projesi için şunları söylemişti:

“En kısa zamanda hizmete alacağımız Yeşilvadi (Beylerbeyi) Göleti ile münbit topraklarımız suya doyacak. Bu önemli tesis şimdiden Malatya’mıza hayırlı olsun. Malatya için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”













TAHİR ÖZÇELİK