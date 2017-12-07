MASKİ Genel Müdürlüğü, Topsöğüt Mahallesi’nde 20 kilometrelik içme suyu hat çalışması gerçekleştirecek.

YIPRAMIŞ BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR

Topsöğüt Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlıyoruz. Malatya genelinde yatırımlar yapıyoruz. Projelerimizi hayata geçirerek şehrimizin her noktasında yatırımlar yapıyoruz. Kaptaj’dan gelen suyun, kalitesini bozmadan vatandaşımızın musluklarına ulaştırma gayreti içindeyiz. Tüm derdimiz Malatya’mızın içme suyunu kontrolümüz altına almaktır. Topsöğüt Mahallesi’ne 20 kilometrelik içme suyu altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Yatırımımızı 2 etap şeklinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızın 1. etabında maliyeti 5 milyon TL olan 11 kilometrelik içme suyu altyapısı inşa edeceğiz. 550 adet abone bağlantısı yapacağız. Bu kapsamda 5.700 metrelik içme suyu hat çalışmasını ve 82 abone bağlantısını tamamladık. 1. Etap çalışmalarımız tamamlandıktan sonra nüfusun az olduğu kırsal kesimlerde çalışmalarımıza başlayacağız. 20 kilometrelik altyapı çalışmalarımızla Topsöğüt Mahallemizde yıpranmış, eskimiş boruları tamamen değiştireceğiz. Yaptığımız çalışmalarla suyun kontrolünü sağlıyoruz. Verilen ve kullanılan suyu takip ediyoruz. Suyumuzu tasarruflu kullanıyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’nın geleceği için çalışan, emek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ