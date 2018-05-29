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50 Bin Memur Alınacak

Kamuya toplam 50 bin memur alınacak. Detaylar haberimizde…

50 Bin Memur Alınacak

Kamuya toplam 50 bin memur alınacak. Detaylar haberimizde…

29 Mayıs 2018 Salı 11:55
50 Bin Memur Alınacak

3.5 milyona yaklaşan işsiz sayısını azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bir taraftan özel sektör diğer taraftan da kamu, sürekli personel alımı ilanı yayınlıyor.

Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre, devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635’i buluyor. Bunların içinde polis ve bekçi alımları da var.

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile Adalet Bakanlığı yapacak. İlanların detayları dpb.gov.tr adresinden takip edilebileceği de belirtildi.

7 BİN BEKÇİ, 16 BİN POLİS

Polis Akademisi Başkanlığı da 73 ilde en az lise mezunu 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağını açıkladı. Hangi ilde ne kadar alım yapılacağı belli oldu, başvuru şartları ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMemurIstihdam
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