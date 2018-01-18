50 bin fidan toprakla buluştu

Yaptığı incelemeler sonrasında bir konuşma yapan Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak yeşile ve çevreye son derece önem verdiklerini belirtti. Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar örnek gösterilebilecek kadar güzel çalışmalar. Amacımız, yaptığımız bu çalışmalarla Malatya’yı daha yeşil bir dokuya kavuşturmak ve yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır. Günlük yaşamda şehrin insanlar üzerinde yaratmış oluğu stres ve yoğunluğu azaltmak için cadde ve sokaklarımızdaki yeşillendirme çalışmalarına özel önem veriyoruz” sözlerini kaydetti.

30 BİN FİDAN DİKİLECEK

Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları ile Malatya’yı park içerisine kurulmuş bir şehre dönüştürmektir. Bu amaçla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ağaçlandırmaya büyük önem verdik. Malatya genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız önemli bir görev üstlenmektedir. Doğu ve Batı girişinden Malatya sınırlarına girildiği zaman şehrin yeşil dokusu hemen göze geliyor. Malatya yeşili ile öne çıkan bir şehir. Malatya kurak bir iklime sahip olmasına rağmen yapılan yeşillendirme ve fidan dikim çalışmalarıyla yeşil bir kimliğe sahip. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl içerisinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 150 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu sene de normal fidan dikim çalışmalarının yanında 10-15 yaş aralığında 30 bin dolayında büyük fidanlar dikeceğiz” şeklinde konuştu.

200 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİNDE

Çiçek dikimi hakkında bilgiler veren Çakır, “Fidan dikim çalışmalarının yanında ilkbahar, yaz ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarımız da büyük bir hızla devam etmektedir. Park, kavşak ve orta refüjlerde yıllık ortalama 2 milyon çiçeği dönüşümlü olarak şehirle buluşturuyoruz. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı kendi içerisinde her zaman kendini geliştiren ve yenileyen bir konuma geldi. TİGEM’de oluşturulan 200 dönümlük alan içerisinde de Daire Başkanlığımız tarafından üretimler gerçekleştirilmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan prestij caddelerinde alımı gerçekleştirilen fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu çalışmalarla cadde ve sokaklarımızı daha yeşil bir dokuya kavuşturuyoruz. Çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)