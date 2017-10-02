Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapına devam eden bin 600 öğrenci kapasiteli Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere. İnönü Üniversitesi Kampus alanına yakın olan yurtta Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon ve asfalt gibi hizmetlerin de tamamlanmasının ardından yurdun hizmete girmesi bekleniyor.

Yeni yapılan ve gelecek günlerde hizmete alınması planlanan yurt içerisinde 4 kişilik oda, lavabo, banyo, bina içinde kütüphane, yemekhane bulunuyor. 5 yıldızlı oteli aratmayan yurt için öğrenciler yurttan üniversite girişine kadar yol ve yurt karşısına bir de üstgeçit yapılması isteniyor.













MUTLU SARIGÜL