02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

5 yıldızlı oteli aratmıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu 5 yıldızlı oteli aratmıyor. Bin 600 öğrenci kapasiteli yurdun önümüzdeki günlerde hizmete geçmesi planlanıyor.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:30
5 yıldızlı oteli aratmıyor

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapına devam eden bin 600 öğrenci kapasiteli Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere. İnönü Üniversitesi Kampus alanına yakın olan yurtta Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon ve asfalt gibi hizmetlerin de tamamlanmasının ardından yurdun hizmete girmesi bekleniyor.

Yeni yapılan ve gelecek günlerde hizmete alınması planlanan yurt içerisinde 4 kişilik oda, lavabo, banyo, bina içinde kütüphane, yemekhane bulunuyor. 5 yıldızlı oteli aratmayan yurt için öğrenciler yurttan üniversite girişine kadar yol ve yurt karşısına bir de üstgeçit yapılması isteniyor.





MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahEşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017