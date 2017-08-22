22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

5 yıldızlı hayvan bakım merkezi yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı, açılış için gün sayıyor. Yeniköy bölgesinde 128 dönüm alan üzerine yapılan projenin kaba ve ince inşaatı tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarında ise sona gelindi. 5 yıldızlı hizmet kalitesini aratmayacak şekilde inşa edilen Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nın Türkiye’de örnek olması bekleniyor.

22 Ağustos 2017 Salı 10:23
5 yıldızlı hayvan bakım merkezi yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü belirterek, önümüzdeki haftalarda merkezin hizmete gireceği belirtildi.

5 MİLYON LİRAYI AŞAN BİR HİZMET
  Yeniköy mevkiinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan 128 dönümlük alan üzerine geçtiğimiz yıl inşaat çalışmaları başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nın maliyeti 5 milyon lirayı aşıyor. 3.300 metrekareye yakın kapalı alanı bulunan merkezde 15 bin metrekare peyzaj alanı, 7 bin metrekare de sert zemin alanı düzenlendi.

5 YILDIZLI HİZMET İMKÂNI
  Ameliyathaneleri, kafeteryası, idari bölümü, işçi binası, uyuz bakım merkezi, mekanik tesis odası, karantina, postoperatif, kedi yuvası gibi bölümleri bulunan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nda 5 yıldızlı hizmet kalitesinde imkânlar yer alıyor.

Ormanlık alanların duvar ve tel örgüyle çevrildiği merkezde, sokak hayvanları; bir taraftan gerekli tedavi ve bakım hizmetleri yapılırken, bir taraftan da doğal ortamda yaşamlarını sürdürme imkânına kavuşacak. 

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