Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 5 trambüsün hizmete alınmasıyla ilgili tanıtım programı dün gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirilen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Meclis üyeleri, daire başkanları katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni trambüslerle birlikte hem sefer sayılarını daha yoğun yapmış olacaklarını, körüklü araçları bir kısmını seferden kaldırılarak yerlerine trambüsleri ilave edeceklerini söyledi.

ÇAKIR: 40 BİN YOLCU HEDEFLİYORUZ

Uygun görüldüğü takdirde hafif raylı sistemini de hizmete koymaya gayret edeceklerini açıklayan Başkan Çakır, “Her 5 dakikada bir trambüs aracımız güzergâhtan geçmiş olacak. 40 bin yolcu hedefliyoruz. İnşallah 40 bin yolcuyu günlük taşımış olacağız. Bu trambüslerin bir özelliği de akülü sistem olması. Akülü sistemlerle de 10 kilometre dolu, 20 kilometre de boş olarak telden enerji almadan yoluna devam edecekler. Temel hedefimizde trambüsü yaygınlaştırmak bulunuyor. Araç yetersizliğimiz vardı. Ama bu andan itibaren amacımız, Organize Sanayi birici hedefimiz olmak üzere yine ikinci etaplarda da Karakavak veya Güney Kuşak Yolundan bir güzergâhın açılması. Bunun yanında Ulaşım Master Planı hazırlanıyor. Hafif raylı sistemle ilgili bir çalışma var. İleriye dönük olarak bunlar ana planlara işlenecek. Uygun görüldüğü takdirde yönetimimiz tarafından hafif raylı sistemi de etaplar şeklinde hizmete sokmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

TRAMBÜSLER TÜRKİYE’DE İLK

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Çok büyük gururla söylemem gerekir ki nereye gidersek gidelim, hangi ile gidersek gidelim her yer ‘Malatya, büyükşehir unvanına yakışır, çok güzel çalışmalar yapmış, şekli değişmiş, rengi değişmiş, yüzü değişmiş’ diyor. Ve ulaşımdaki rengimizi değiştiren trambüsler Türkiye’de ilk. Yerel yönetimlerde iz bırakıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Samimiyetle söylüyorum, Malatya’nın yapmış olduğu Belediye Başkanımızın, ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar bizim gururumuz. Ulaşımı kolaylaştırmak için çok büyük bir risk aldınız. Cumhurbaşkanımız, risk alacaksınız, risk alarak koşacaksınız’ diyor. Trambüs de çok büyük riskti, çok büyük eleştirilere maruz kaldınız. Ama buna rağmen bugün gittiğimiz yerlerde ‘trambüs buraya niye gelmiyor?’ diye soruyorlar. Öğrencilerimiz ‘trambüs sayısını artırın’ diyor. Bu, yapmış olduğunuzun ne kadar başarılı olduğunun en önemli göstergesi. Belediye Başkanımız 10 tane daha trambüs alacağını söylemişti. Bu trambüsler 10’un ikinci 5’i… 10’u tamamladınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız trambüste verdiği sözü bir kez daha yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibinin riski göze alarak büyük hizmetlere imza attıklarını söyledi.

BAŞARILI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI

Şehrin trambüslerden memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Geldiğimiz nokta itibariyle şehrin trambüslerden memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Raylı sistemin aynı hatta maliyeti bir milyar, trambüsler de dahil maliyeti 120 milyon. Bu şehrin ekonomisine kazandırılmış, şehrin kaynaklarının israf edilmeden milletin hizmetine daha modern araçların sunulması bakımından bu bir başarıdır. Kaynakları israf edebilirsiniz, bu kıt kaynakları verimsiz kullanabilirisiniz ama bundan aynı sonucu alamayabilirsiniz. Burada kıt kaynaklar kullanılarak gerçekten başarılı bir çalışmaya imza atılmış oldu. İnşallah bununla beraber daha farklı semtlerimize de bu hizmetin gitmesiyle şehir büyüyecek.”



MUTLU SARIGÜL