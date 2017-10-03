03 Ekim 2017 Salı

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5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı KAPILARINI AÇIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından düzenlenecek olan 5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF) 4 Ekim’de (yarın) kapılarını açıyor.

03 Ekim 2017 Salı 12:33
5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı KAPILARINI AÇIYOR

  5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 4-8 Ekim 2017 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Yanı Fuar alanında açılacak. Fuar, sektörün önde gelen firmalarını Malatya’da bir araya getirecek, fuar aynı zamanda yatırımcı kamu kuruluşlarını ve yapı profesyonellerini bir araya getirerek yapı sektörünün nabzını tutacak.

Fuarla ilgili olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, “5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarımız 4 Ekim Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında, saat 11.00’de kapılarını açacak. Fuarımız 5 gün sürecek. Fuara 50 firma katılacak” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK İMKAN SAĞLAYACAK
  Akın, 5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarının sektördeki gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olma, sektör ve pazar içerisinde durum analizi yapabilme, müşterilerle yüz yüze buluşma gibi birçok imkanlar sunacağını söyleyerek, ayrıca katılımcı firmaların, yeni pazarlar bulması, hem bölge hem de çevre illerin ihtiyaçlarını belirlemeleri ve sipariş almalarını sağlayacakları bir fuar olacağını kaydetti. Akın, fuarın sektördeki yeniliklerin sergilenecek ve çok sayıda farklı ürün segmentini aynı çatı altında buluşturacağını aktararak, ziyaretçilerin fuarda yapı dekorasyon, inşaat, mobilya ve en son teknolojiler ile uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirti.

Öte yandan, Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Malatyalılara hizmet verecek.

İHA
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