İnönü Üniversitesinde, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme ile Kanser Çalışma Grupları tarafından organik ürünler ve sağlık konulu ‘Gıda Güvenliği’ sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Grubu tarafından mini bir müzik dinletisi yapıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TÜBA Asli Üyesi TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kazım Şahin, organik tarımın bitkisel, hayvansal ürünlerin yetiştirilmesinde, işlenmesinde hiçbir kimyasal madde ve yapay ürün kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşamasının kontrollü ve sertifikalı olduğu üretim şekli olduğunu söyledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Türkiye’nin en saygın kurumlarından biri olan Türkiye Bilimler Akademisi’nin bilimin çatı kuruluşu olarak nitelendirilebilecek önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

YENİ BİR KAVRAM DEĞİL!

Organik tarım kavramının son yıllarda oldukça sık duyulduğunu da belirten Rektör Kızılay, "Bu kavram yeni bir kavram değil. 50-60 yıl önce yapılan tarımsal faaliyetler de aslında organik tarım sayılabilecek faaliyetlerdi. Petrol kaynaklı inorganik gübrelerin ve pestisitlerin yokluğunda, dedelerimizin yapmaya çalıştığı tarımsal üretimin, her ne kadar bugünkü anlamıyla organik tarım olarak tanımlanmasa da organik tarımın temelini oluşturduğunu söylemek pek de yanlış olmaz sanırım. Şimdilerde büyük marketlerin özel reyonlarında, gıda satış ofislerinde, İnternet satış sitelerinde organik tarım ürünlerini, organik gıda adlarını sıkça duyuyoruz. Ancak gündemde olan bu kavram akıllarımıza farklı soruları da getiriyor" ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı Ahmet Caner Acar ise İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan TÜBA Malatya Şubesi’nin Türkiye'de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulmuş olan TÜBA şubesi olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİYİ ÜRETEN ÜNİVERSİTELER OLMALIYIZ

Acar, bilim temelli faaliyetler oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Teknolojiyi ve yenilikleri kullanan değil üreten üniversiteler olmalıyız. Türkiye eğitim konusunda belli bir seviyeye geldi. Eğitime ve bilime gerekli önemi ivedilikle herkes ve her kurum vermek durumunda. Ancak bu sayede ulusal milli hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu konuda biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız ve herkesten de destek bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Kızılay, TÜBA Başkanı Acar'a porselen tabak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayaloğlu ise kayısı hediye etti. TÜBA Başkanı Acar da Rektör Kızılay'a plaket takdim etti. Rektör Kızılay, TÜBA Başkanı Acar ve beraberindekiler daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsünü ziyaret etti.

İLK FAALİYELETİ 2002’DE YAPTIK

Enstitünün çalışmaları hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 1998 yılında ilk adımını attıkları karaciğer naklinde ilk faaliyetlerini 2002 yılında yaptıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de organ bağışının az olmasından dolayı canlıdan canlıya nakil yapmaya karar verdiklerini belirterek, "2007 yılında canlıdan canlıya nakil yapmaya başladık. 2008 yılında 108 karaciğer nakli yapmayı başardık. Bütün rektörlerimiz bize her türlü desteği verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay da desteği arttırarak devam ettirdi" diye konuştu.

"DÜNYADA BEŞ KARACİĞER NAKLİNİ AYNI ANDA YAPAN TEK MERKEZE SAHİBİZ"

2011 yılında Karaciğer Nakli Enstitüsünü kurduklarını anımsatan Yılmaz, "Aynı yıl karaciğer naklini 200'ün üzerine çıkardık. Bu yılki hedefimiz 250'nin üzerinde karaciğer nakli yapmaktır. Yurtdışından bize gelen hasta sayısı oranı yüzde 13 civarında. Bizim amacımız bu oranı yüzde 20 oranına çekmektir. Pakistanlı hastalar yapılan anlaşmadan sonra bize geliyorlar. Yine Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerden bize hastalar geliyor. 2013 yılında Kalkınma Bakanlığının desteğiyle dünyanın en son teknolojisine sahip enstitüsünü açtık. Dünyada beş karaciğer naklinin aynı anda yapıldığı tek merkeziz" şeklinde konuştu.

TÜBA Başkanı Acar da karaciğer nakil enstitüsünün başarılarından dolayı Rektör Kızılay ve Enstitü Müdürü Yılmaz'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Rektör Kızılay, TÜBA Başkanı Acar ve beraberindekiler daha sonra enstitüyü gezerek Pakistan'dan gelen karaciğer nakli yapılan 24 yaşındaki Osama Ali'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Başkanı Ahmet Caner Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, TÜBA Asli Üyesi, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kazım Şahin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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