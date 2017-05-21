Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman'da aralıklarla sağanak yağışlı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 2 ile 3 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneybatılı yönlerden orta kuvvette yağış öncesinde ve yağış anında yer yer saatte 40 ile 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Merkez, bölge genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlarla birlikte yer yer gerçekleşmesi beklenen lokal dolu yağışlarının oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da ilgilileri de uyardı.

İHA