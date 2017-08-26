Resmi Gazete’de yayımlanan 693 sayılı KHK ile 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Yayımlanan kararnamede ayrıca 57 kamu çalışanı görevine iade edildi, Malatya’da ise 5 kamu görevlisi görevinden uzaklaştırılırken 2 kişi de kamu görevine iade edildi.

SON KARARNAME

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

693 sayılı KHK’ya göre; TBMM’den 5, HSK’dan 1, Türk Tarih Kurumu’ndan 1, BDDK’dan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, TSE’den 9, KOSGEB’ten 5, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 32, SGK’dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 8, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 17, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 215, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 4, Milli Savunma Bakanlığından 19, Milli Eğitim Bakanlığından 7, BTK’dan 7, Yüksek Öğretim Kurumlarından 172 olmak üzere toplamda 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. 57 kişi ise kamudaki görevine iade edildi.

10 ASKERİ PERSONELİN RUTBELERİ ALINDI

Kararname ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 personelin rütbeleri alındı. Ayrıca Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Jojeva Medya Gazetesi, Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli kurumlar kapatıldı.

5 İHRAÇ, 2 İADE

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Malatya’da 5 kişi kamu görevlisi ihraç edilirken kararname ile daha önce ihraç edilmiş olan bir öğretim üyesi toplam 2 kişi ise göreve iade edildi. Malatya’da son KHK ile ihraç edilenlerin isimleri şunlar:

Gülden Aytekin- Memur- İŞKUR

Raşit Karaca- Eğitim Uzmanı- Milli Eğitim

Ali Kirişci- Mühendis- DSİ 92. Şube

Emel Aktaş- İnfaz Koruma Memuru

Nejdet Bali- Hidrolog- DSİ 92. Şube

Kararname ile dönenler de şu şekilde:

Özgür Demirtaş- Yardımcı Doçent- İnönü Üniversitesi

Cengiz Uğur- Öğretmen- Milli Eğitim

TAHİR ÖZÇELİK