01 Temmuz 2017 Cumartesi

5 güneş kuralı…

Güneşi gördüğümüz an açık havaya çıkmak, deniz kenarında zaman geçirmek tüm ailenin hem ruh ve hem de kemik sağlığı için paha biçilmez değerdedir. Özellikle çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için harekete, açık havaya, güneşe ihtiyaçları vardır. Bebeklerin de açık havaya çıkarılması güneş alması çok önemlidir.

30 Haziran 2017 Cuma 10:40
5 güneş kuralı…

 Gün ışığının kemik ve doku gelişimi için gerekli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz “Yazın güneş ışınlarının dik olmadığı saatler (11. 00 -15.00 dışındaki saatlerde) tercih edilmelidir” dedi ve uyarılarda bulundu. Çenesiz, “5 güneş kuralına uymayı unutmayın: Gözlük takın, gölgede kalın, güneş koruyucu kullanın, güneşe göre giyinin, şapka takın” şeklinde konuştu.

 

GÖLGEDE KALIN
  Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, uyulması gereken 5 kuralı şu şekilde anlattı:

“UV ışınlarının en zararlı olduğu zaman gün ortasıdır. Özellikle öğle saatleri çocukların kapalı yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ağaç, şemsiye veya bir tente altında durmak tercih edilebilir.

GÜNEŞE GÖRE GİYİNİN
  Uzun kollu t-shirtler, uzun pantolonlar da UV ışınlarından koruma sağlayabilir. Islak giysiler kurulara, açık renkler de koyu renklere göre daha fazla koruma sağlar.

ŞAPKA TAKIN
  Başı, yüzü, kulakları ve boynu gölgede tutan bir şapka iyi bir koruma sağar.

GÖZLÜK TAKIN
  UVA ve UVB ışınlarını yüzde 100 bloke eden güneş gözlüğü kullanılması gerekir. Aksi halde UV ışınları ilerleyen yaşlarda katarakta neden olabilir.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN
  Çocuğunuz her dışarıya çıktığında UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, en az 50 koruma faktörlü güneş kremi kullanın. Krem sürerken burun, kulaklar, dudaklar ve ayak sırtı unutulmamalıdır. 6 aydan küçük bebekler doktorlarının önerdiği güneş kremlerini kullanabilir. Bulutlar UV ışınlarını bloke etmez. Bu nedenle bulutlu ve serin günlerde dahi güneşten korunma unutulmamalıdır.”

HABER MERKEZİ
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