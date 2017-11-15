Dersi veren Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, “İslam Birliğinin kurulması, muahhat, kıblenin tahvili, bayram namazları, nüfus sayımı, ezan ve oruç konularını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile dersin müdavimleri katıldı. Prof Söylemez, derste, muahhat, kıblenin tahvili, bayram namazları, nüfus sayımı, ezan ve oruç konularını detaylı olarak anlattı. Medine Dönemi 6. Siyer Dersi, “Medine Vesikası” konulu bir panel ile gerçekleştirilecek. 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek panele, Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Prof. Dr. Mustafa Tekin, Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek konuşmacı olarak katılacak.

Panele tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

İHA