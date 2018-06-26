5 BİNE YAKIN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Trafik kuralları konusunda bilinçli bir toplumun oluşmasında erken yaşta çocuklara trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla hizmete sunulan bölgenin İlk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı döneminde 66 okulda 5 bine yakın öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim gördü. Hafta içi Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelen öğrencilere hem teorik olarak, hem de uygulamalı olarak trafik kuralları, trafik kültürü ve ilk yardım konusunda bilgiler verildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından okullarından servis ile alınan öğrenciler, Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na getirilerek, burada teorik ve uygulamalı olarak trafik kuralları, bisiklet kuralları, trafik kültürü, araç sirenleri konusunda bilgiler verilerken, akülü araçlarla kontrollü bir şekilde trafik eğitimi uygulamalı olarak veriliyor. İlk yardım konusunda da öğrencilere bilgiler verilirken, uzmanlar erken yaşta çocuklara kazandırılan trafik kültürü ve bilincinin önemli olduğunu ifade ediyorlar.

GÜRKAN, TRAFİK PARKLARININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Trafik kültürü noktasında bilinçli bir toplumun oluşması için Çocuk Trafik Eğitim Parkları’nın önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlkokul müfredatında trafik ile ilgili derslerimiz var. Ancak uygulamada ve pratikte yeterli alt yapı yok. Bu anlamda da Malatya’da ve bölgede ilk Trafik Parkı’nın yapılması noktasında, belediye olarak öncülük yapalım dedik. Bu öncülük içerisinde de Malatya’daki çocuklarımızın periyodik aralıklarla okullarındaki trafik derslerinin yanında, pratik eğitiminin de yapılması noktasında burası bir şehrin genel anlamdaki ana arterleri, hemzemin geçitleri, alt geçitleri, üst geçitleri, benzinlikleri gibi birçok trafik materyallerini bünyesinde barındırıyor. Çocuklarımızın kendi seviye ve yaşlarına uygun araç ve gereçleri getirerek, çocuklarımızın eğlenerek düşünmeleri ve düşünürken de trafik kural ve kaidelerini zihinlerine çocuklukta yerleştirmeleri ve o eğitimin de kalıcı olup ve gelecekte alacakları ehliyetlere taban oluşturması anlamında böyle bir uygulama parkı yaptık. İnanıyorum ki bu park buradaki trafik kural ve kaideleri noktasında, trafik akışı, yaya geçişleri ve diğer trafik kuralları anlamında da çocuklarımız bilgi birikimine sahip olacak” ifadelerine yer verildi.