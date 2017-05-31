Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı dün gerçekleştirildi. 20 proje, 40 öğrenci, 20 öğretmen ve bir de koordinatörün yer aldığı fuarın açılışına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu Malatya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oğuz Tapan, İl Şube Müdürü Orhan Belgin, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri olarak bu tür bilim ve teknoloji fuarlarına, çalışmalarına, yarışmalarına, sosyal etkinliklere, öğrencilerinin kişisel gelişimlerini artırıcı etkinlikler olarak değer verdiklerini dile getirerek, kendileriyle birlikte olan ve öğrencilere destek verenlere şükranlarını sunduklarını söyledi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı ‘İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri’yle ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Kılıç, “Okulumuz Bu yıl Koordinatör öğretmenimiz Aliseydi Bey danışmanlığında 20 proje ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliğine müracaat ettiler. El-Cezeri ile ilgili yapmış olduğumuz bir çalışma var, bunu da devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda El-Cezeri ile ilgili müze oluşturma çabası ve gayreti içerisindeyiz. El-Cezeri’yi önemsememizin sebebi teknolojinin liderlerinden birisi olduğu içindir. Özellikle otomasyon alanında, robot alanında, bilgisayar alanında dünya ortaçağı yaşarken bize ufuk açan İslam bilimi ve Türk dünyası adına çok değerli çalışma yapan bir bilim adamızdır. Biz hem ülkemizde hem öğrencilerimize bu bir değerin tanıtmak istiyorum. Bu değerin tanıtılması ile alakalı da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

BİRÇOK ETKİNLİK YAPIYORUZ

Kılıç, “Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak birçok alanda fiziki, sosyal, kültürel birçok etkinlik yapıyoruz ancak, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; özellikle öğrenci açısından sıkıntı kalmadı. Ancak mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi açısından büyüklerimizden şunu bekliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin birkaç sınıfa ayrılarak mesleki teknik eğitim alanında, programların bazılarının hafifletilmesi ancak teknik lise alanlarında hakkımız olan mühendislik alanının mutlaka teknik liseleri açılarak mühendislerin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yetişmesinin sağlanması elzem ve acil önceliğimiz olmalıdır” dedi.

TÜBİTAK’TAN 5 BİN TL DESTEK ALDIK

Kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapılarak projeler gezildi. Daha sonra fuar hakkında bilgiler Fuar Koordinatörü Aliseydi Deniz ise, “Fuara 20 proje, 40 öğrenci, 20 öğretmen ve bir de koordinatör görev aldı. Projelerimizin yapımına Şubat ayında başladık. 3 ay zaman zarfı içerisinde tamamen öğrencilerin fikir çalışmalarıyla projeler yapıldı. 40 öğrenciye 20 öğretmen danışmanlık yaptı. projelerin tamamı öğrencilerimizin kendi fikirlerinden oluşuyor. 20 projeden 10 tanesi araştırma projesi, kalan 10 proje ise mühendislik projelerinden ibaret. Projelerimiz için TÜBİTAK’tan 5 bin TL destek aldık. Ve destekleri fatura karşılığında projeler için dağıttık. Projelerimizin hepsi iddialı” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL