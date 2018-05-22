5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" açılması için iş birliği protokolü imzalandı. Enerji Bakanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bakan Yılmaz, proje kapsamında 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini mesleki eğitime kazandıracaklarını kaydetti.

BU YIL DA 25 BİN ÖĞRETMEN ATANMIŞ OLACAK

Yılmaz, “Milli gelirden eğitime ayrılan pay 2002'de yüzde 2.9'du, bugün 6.2'den fazla. 80 yılda yaptığımız derslik sayısı 367 bindi, bizim dönemimizde yapılan derslik sayısı 387 bin, 80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazlasını biz bu dönemde yaptık. Geldiğimizde yaklaşık 512 bin öğretmenimiz vardı, bizim dönemimizde 584 bin atamasını gerçekleştirdik. Haziran ayında mülakatlara başlayacağız 5 bin öğretmen daha almak için. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız. Bu dönem atanan toplam öğretmen sayımız da 610 bin" şeklinde konuştu.

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