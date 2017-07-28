Merkez-Yeşiltepe istikametinde çalışan 5/B otobüsünün kendi güzergahında hizmet vermemesi tepkilere neden oluyor. MASKİ’nin altyapı çalışması yapmadan önce 5/B otobüsünün Malatya merkez-Fatih Mahallesi-Bahçelievler-Seyran Mahallesi-Yeşilevler-Tektut-Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahında çalıştığını dile getiren vatandaşlar, altyapı çalışması nedeniyle 5/B’nin Malatya merkez-Yeşilkaynak-Askeri Hastane- Yeşilevler-Tektut- Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip ederek çalışmaya başladığını ifade ettiler.

Altyapı çalışmasının tamamlandığını iddia eden vatandaşlar 5/B’nin asıl yönü olan Malatya merkez-Fatih Mahallesi-Bahçelievler-Seyran Mahallesi-Yeşilevler-Tektut-Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahlarını takip etmediğini ileri sürerek, bu yüzden de mağdur olduklarını ifade ediyorlar. 5/B’nin asıl güzergahını takip etmesini isteyen vatandaşlar BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR

Vatandaşlar, “Bizler altyapı çalışması olduğundan dolayı otobüslerin güzergah değiştirmelerini anlayışla karşıladık. Ancak altyapı çalışmaları tamamlandı sadece asfaltlama işlemi kaldı. 5/A-4/H güzergahlarında hizmet vermeye başladılar. Fakat 5/B asıl güzergahını takip etmek yerine hala Malatya merkez-Yeşilkaynak-Askeri Hastane- Yeşilevler-Tektut- Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahını takip ediyor. Biz bundan mağdur oluyoruz. Bizce altyapı çalışmalarını bahane ediyorlar. Ama minibüsler ve diğer araçlar altyapı çalışmasının yapıldığı yerden rahatlıkla geçiyorlar. Eğer çalışmalar tamamlanmasaydı o araçlarda güzergah değiştirirlerdi” şeklinde konuştular.













MUTLU SARIGÜL